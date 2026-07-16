De una foto solidaria a una final del Mundial: la historia de Messi y Lamine Yamal

Una fotografía tomada hace casi dos décadas, durante una campaña solidaria, se convirtió en una de las imágenes más sorprendentes del fútbol mundial. En ella, un joven Lionel Messi sostiene a un bebé de pocos meses. Ese niño era Lamine Yamal.

Ahora, 19 años después, ambos podrían enfrentarse en la final del Mundial 2026: Messi como capitán de Argentina y leyenda del fútbol, y Yamal como una de las principales figuras de la selección española.

Una imagen tomada por casualidad

La historia comenzó en 2007, cuando el Barcelona participó en la elaboración de un calendario benéfico junto con Unicef y el diario Sport. Messi, que tenía apenas 20 años y todavía no era la estrella mundial en la que se convertiría, fue fotografiado junto a un bebé durante una sesión realizada en el Camp Nou.

El fotógrafo español Joan Monfort fue el encargado de capturar aquel momento. La familia del bebé había llegado a la actividad tras ganar un sorteo organizado en Rocafonda, el barrio de Mataró donde residían. El premio consistía en tomarse una fotografía junto a un jugador del Barcelona, según el portal El Tiempo.

La casualidad hizo que el futbolista elegido fuera Messi

“Eran fotos para un calendario solidario en el que participaban todos los jugadores del Barcelona. En una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es”, recordó Monfort.

La sesión no fue sencilla. Según el fotógrafo, Messi era entonces un joven tímido y no tenía experiencia cargando bebés.

“Fue complicado. No sabía cómo coger a un bebé”, relató Monfort al recordar aquel momento.

El fotógrafo explicó que el argentino se encontró de manera inesperada con el pequeño y que la interacción entre ambos fue completamente espontánea. Durante años, Monfort no supo quién era aquel niño. Tampoco imaginó que aquella fotografía terminaría adquiriendo un valor histórico.

“No hay dinero que pague una foto como esa”, afirmó.

El bebé era Lamine Yamal

La imagen volvió a hacerse viral en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la compartió en Instagram con el mensaje: “El comienzo de dos leyendas”.

Fue entonces cuando se confirmó que el bebé que aparecía junto a Messi era el futbolista español que, años después, se convertiría en una de las grandes figuras del Barcelona y de la selección española.

El propio Yamal recordó la fotografía en una entrevista y bromeó sobre el paso del tiempo. “He crecido un poquillo y Leo también”, dijo, antes de expresar su deseo de enfrentarse a Messi en una final.

De una fotografía a un posible duelo mundialista

La historia adquirió una nueva dimensión después de que Argentina venciera 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y asegurara su clasificación para la gran final.

Messi fue decisivo en la remontada al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Con 39 años, el capitán argentino disputará la tercera final mundialista de su carrera.

En el otro lado estará España, liderada por Lamine Yamal, quien con 19 años se ha consolidado como una de las figuras del torneo.

Así, una fotografía tomada en 2007 para una campaña solidaria podría convertirse en el prólogo de uno de los duelos más simbólicos de la historia del fútbol: el joven que sostenía a un bebé frente al futbolista que ese niño llegó a ser.

Una imagen capturó un instante. El tiempo, casi dos décadas después, parece haberle dado un significado mucho mayor.

Mira la programación en Red Uno Play