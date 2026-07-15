Un santuario para Maradona en Buenos Aires antes del choque con Inglaterra

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra crece minuto a minuto y en Buenos Aires los hinchas ya comenzaron a rendir homenaje a uno de los capítulos más recordados de esta rivalidad futbolística.

Durante la madrugada de este miércoles 15 de julio, seguidores de la Albiceleste instalaron un pequeño santuario en la puerta de la emblemática vivienda de Diego Armando Maradona, ubicada en la esquina de Segurola y Habana.

El homenaje estuvo acompañado por una bandera argentina y fotografías del capitán que llevó a su selección al título mundial en México 1986. La figura de Maradona volvió a estar presente en la previa del encuentro, especialmente por su inolvidable actuación ante Inglaterra en los cuartos de final de aquel torneo, donde marcó la histórica “Mano de Dios” y el recordado “Gol del Siglo”.

La memoria de ese partido también cobró protagonismo con el anuncio de una nueva subasta de la pelota utilizada en aquel histórico duelo. La casa estadounidense Heritage Auctions informó que el balón tendrá un precio base de 2,5 millones de dólares y que podría alcanzar los 10 millones.

El esperado encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este miércoles desde las 15:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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