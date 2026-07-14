Hincha argentino crea una figura de Messi a tamaño real con impresión 3D

Un vecino de Villa Bosch, en Argentina, se volvió viral en redes sociales tras fabricar una figura de Lionel Messi a tamaño real utilizando una impresora 3D.

El creador, identificado como Nicolás, explicó que decidió realizar la réplica del capitán de la selección argentina para tenerlo como "compañero" durante cada partido del equipo albiceleste.

El video del proceso y del resultado final fue compartido en TikTok, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de aficionados que destacaron el nivel de detalle de la escultura.

La figura muestra a Messi de pie y a escala real, convirtiéndose en una muestra del fanatismo que despierta el futbolista entre los argentinos.

Las imágenes generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron la creación como un homenaje al campeón del mundo y resaltaron que el cariño por el astro rosarino continúa creciendo dentro y fuera de Argentina.

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