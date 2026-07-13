Semifinales del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los partidos por Red Uno

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y esta semana se disputan las semifinales que definirán a los dos equipos que buscarán levantar la Copa el próximo domingo 19 de julio. Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de estos grandes encuentros en vivo por Red Uno, con toda la cobertura y los detalles de la jornada mundialista.

La primera semifinal será este martes 14 de julio, cuando Francia se enfrente a España desde las 15:00 horas de Bolivia. El duelo pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan con la ilusión de alcanzar la gran final del torneo.

Mientras que el miércoles 15 de julio será el turno de Inglaterra y Argentina, otro choque de alto voltaje que se jugará también desde las 15:00 horas. Ambas selecciones buscarán quedarse con un boleto a la definición del Mundial 2026.

Los partidos podrán seguirse por la señal abierta de Red Uno de Bolivia, además de las plataformas digitales oficiales como YouTube, TikTok y la página web www.reduno.com.bo, para que los hinchas no se pierdan ningún detalle de esta fase histórica del campeonato.

Con la Copa del Mundo llegando a su recta final, Red Uno acompaña a los aficionados con la transmisión de los encuentros más importantes del torneo y toda la información antes, durante y después de cada partido.

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