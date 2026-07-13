Al estilo Super Bowl: Estos artistas estarán en la Final del Mundial 2026, todo por Red Uno

La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, además de definir al nuevo campeón del mundo, el torneo marcará un hecho inédito con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista, inspirado en el tradicional formato del Super Bowl.

La FIFA confirmó que el show se desarrollará el domingo 19 de julio de 2026 durante el entretiempo de la final en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con capacidad para 82.500 espectadores.

Cartelera de lujo para la Gran Final

El espectáculo será producido en conjunto con Global Citizen y combinará música, entretenimiento y una causa solidaria, ya que respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo.

Entre los artistas confirmados figuran:

Justin Bieber

Shakira

Madonna

BTS

Burna Boy

Chris Martin y Coldplay

La Filarmónica de Nueva York, dirigida por Gustavo Dudamel

El coro PS22

Personajes de Barrio Sésamo

Los Muppets

Canción estelar del Mundial 2026

Hasta el momento, la FIFA solo confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026. El resto del repertorio permanece en reserva para mantener la sorpresa del espectáculo.

Aunque la duración oficial aún no fue confirmada, distintos reportes internacionales señalan que el entretiempo podría extenderse entre 30 y 45 minutos, superando ampliamente los 15 minutos reglamentarios de un partido de fútbol.

¿A qué hora será la ceremonia?

El espectáculo comenzará durante el descanso del partido, por lo que el horario dependerá de la finalización del primer tiempo. La programación estimada es:

México: 13:45

Estados Unidos (Este): 15:45

Colombia: 14:45

Argentina: 17:45

España: 21:45

Bolivia: 16:45

Además del show musical, la ceremonia dará paso a la definición del nuevo campeón del mundo y concluirá con la tradicional premiación de la selección ganadora.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la ceremonia de clausura podrán seguirse a través de la transmisión especial de Red Uno.

También se podrá acceder a la cobertura en vivo mediante el siguiente enlace de YouTube:

https://www.youtube.com/live/BCD4nMcCg1U?si=szUoihKo-cBw15yf

Mira la programación en Red Uno Play