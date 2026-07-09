La FIFA confirmó que el cantante canadiense Justin Bieber se incorporará al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde compartirá escenario con Shakira, Madonna, BTS, Coldplay, Burna Boy y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

El evento se realizará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, durante la final de la Copa del Mundo.

Un show al estilo del Super Bowl

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y marcará la primera vez que una final del Mundial contará con un show de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, por lo que el descanso será más largo que los 15 minutos reglamentarios.

La FIFA organiza la presentación junto con la plataforma Global Citizen, que impulsa iniciativas para combatir la pobreza extrema y ampliar el acceso a la educación.

Un espectáculo con causa solidaria

El show apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños de distintas partes del mundo.

Como parte de la iniciativa, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado al programa, que ya superó los 50 millones de dólares recaudados.

Según datos difundidos por la organización, alrededor de 350 millones de niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo en el mundo y 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al concluir la educación primaria.

El mensaje de Justin Bieber

En el comunicado oficial, Justin Bieber expresó su satisfacción por formar parte del espectáculo y respaldar la iniciativa educativa.

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este show, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", señaló el artista.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del proyecto.

"No hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo", afirmó.

El espectáculo también contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy, con el objetivo de reforzar el mensaje educativo que acompañará la final del Mundial 2026.

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