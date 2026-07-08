Messi contra dos monstruos del gol: así está la lucha por ser máximo artillero del Mundial

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y tiene a Lionel Messi como principal candidato. El delantero argentino lidera la tabla de goleadores con ocho tantos, aunque es seguido de cerca por dos de las grandes figuras del torneo: Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete anotaciones.

Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, la diferencia entre los principales candidatos es mínima y cada gol puede ser determinante para definir al máximo artillero de la Copa del Mundo.

Messi, al frente de la clasificación

El capitán de la selección argentina se mantiene como el goleador del Mundial con ocho goles. Messi volvió a ser protagonista en las fases decisivas y busca conquistar una nueva distinción individual en el torneo.

Sus goles llegaron ante rivales como Austria, al que le marcó en dos oportunidades; Cabo Verde, con un tanto; y Egipto, donde también convirtió. El resto de sus anotaciones completan su registro de ocho goles en la competencia.

Mbappé y Haaland, a un paso del líder

Kylian Mbappé continúa como uno de los grandes aspirantes al premio. El atacante francés suma siete goles y mantiene la pelea abierta por repetir como protagonista goleador de un Mundial.

Entre sus anotaciones confirmadas aparecen dos goles frente a Suecia y un tanto de penal ante Paraguay en los octavos de final.

Por su parte, Erling Haaland vive un Mundial histórico con Noruega y también acumula siete goles. El delantero fue clave para su selección y marcó dos goles ante Costa de Marfil, además de anotar dos veces frente a Brasil en los octavos de final.

Kane, Dembélé y Oyarzabal completan el grupo de líderes

Harry Kane, delantero de Inglaterra y ganador de la Bota de Oro en Rusia 2018, sigue en carrera con seis goles. El atacante inglés convirtió dos tantos ante República Democrática del Congo y dos frente a México, además de completar su registro con otras anotaciones durante el torneo.

Más atrás aparecen los franceses Ousmane Dembélé y el español Mikel Oyarzabal, ambos con cuatro goles y todavía con posibilidades de aumentar su cuenta en la fase final.

La definición de la Bota de Oro del Mundial 2026 promete ser una de las grandes historias de los últimos partidos del torneo. Messi parte con ventaja, pero Mbappé, Haaland y Kane todavía tienen la oportunidad de darle vuelta a la clasificación en los cuartos de final.

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