Cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con ocho selecciones en carrera por el título. Francia y Marruecos abrirán la ronda de cuartos de final este jueves, con transmisión de Red Uno por televisión, señal web, YouTube y TikTok.
08/07/2026 13:32
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El Mundial 2026 comienza a definir a sus cuatro semifinalistas con una jornada de cuartos de final que reunirá a grandes selecciones y partidos de máxima exigencia. Ocho equipos mantienen vivo el sueño de levantar la copa, pero solo cuatro continuarán en competencia.
El primer duelo de esta fase será protagonizado por Francia y Marruecos, que se medirán este jueves desde las 16:00 horas de Bolivia en el Estadio de Boston. El encuentro será transmitido por Red Uno de Bolivia, señal web reduno.com.bo, YouTube y TikTok de Red Uno, con una previa desde minutos antes del inicio del compromiso.
Francia llega a esta instancia luego de superar a Paraguay en los octavos de final por 1-0, en un partido definido por un gol de penal de Kylian Mbappé. La selección dirigida por Didier Deschamps busca mantenerse como protagonista del torneo y volver a disputar una semifinal mundialista.
Enfrente estará Marruecos, una de las grandes protagonistas del Mundial. Los africanos avanzaron a cuartos de final tras eliminar al anfitrión Canadá con una victoria por 3-0, consolidando una campaña que vuelve a ilusionar a sus aficionados después de su histórica actuación en Qatar 2022.
El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales, donde se medirá al vencedor del partido entre España y Bélgica.
Calendario de los cuartos de final del Mundial 2026
La campeona del mundo Argentina también buscará seguir en carrera después de protagonizar una de las remontadas más emocionantes del torneo. La Albiceleste superó a Egipto por 3-2 en octavos de final, mientras que Suiza llega tras dejar fuera a Colombia.
Por su parte, Noruega continúa como una de las sorpresas del Mundial luego de eliminar a Brasil, y ahora enfrentará a Inglaterra, una selección que avanzó tras vencer a México.
Con estos cuatro encuentros quedarán definidos los equipos que disputarán las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Cada partido tendrá en juego algo más que una clasificación: la posibilidad de acercarse al máximo sueño del fútbol mundial.
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