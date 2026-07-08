Cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos

El Mundial 2026 comienza a definir a sus cuatro semifinalistas con una jornada de cuartos de final que reunirá a grandes selecciones y partidos de máxima exigencia. Ocho equipos mantienen vivo el sueño de levantar la copa, pero solo cuatro continuarán en competencia.

El primer duelo de esta fase será protagonizado por Francia y Marruecos, que se medirán este jueves desde las 16:00 horas de Bolivia en el Estadio de Boston. El encuentro será transmitido por Red Uno de Bolivia, señal web reduno.com.bo, YouTube y TikTok de Red Uno, con una previa desde minutos antes del inicio del compromiso.

Francia llega a esta instancia luego de superar a Paraguay en los octavos de final por 1-0, en un partido definido por un gol de penal de Kylian Mbappé. La selección dirigida por Didier Deschamps busca mantenerse como protagonista del torneo y volver a disputar una semifinal mundialista.

Enfrente estará Marruecos, una de las grandes protagonistas del Mundial. Los africanos avanzaron a cuartos de final tras eliminar al anfitrión Canadá con una victoria por 3-0, consolidando una campaña que vuelve a ilusionar a sus aficionados después de su histórica actuación en Qatar 2022.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales, donde se medirá al vencedor del partido entre España y Bélgica.

Calendario de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos

📅 Jueves 9 de julio

⏰ 16:00 (hora de Bolivia)

🏟️ Estadio de Boston

España vs Bélgica

📅 Viernes 10 de julio

⏰ 15:00 (hora de Bolivia)

🏟️ Estadio de Los Ángeles

Noruega vs Inglaterra

📅 Sábado 11 de julio

⏰ 17:00 (hora de Bolivia)

🏟️ Estadio Hard Rock de Miami

Argentina vs Suiza

📅 Sábado 11 de julio

⏰ 21:00 (hora de Bolivia)

🏟️ Estadio de Kansas City

La campeona del mundo Argentina también buscará seguir en carrera después de protagonizar una de las remontadas más emocionantes del torneo. La Albiceleste superó a Egipto por 3-2 en octavos de final, mientras que Suiza llega tras dejar fuera a Colombia.

Por su parte, Noruega continúa como una de las sorpresas del Mundial luego de eliminar a Brasil, y ahora enfrentará a Inglaterra, una selección que avanzó tras vencer a México.

Con estos cuatro encuentros quedarán definidos los equipos que disputarán las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Cada partido tendrá en juego algo más que una clasificación: la posibilidad de acercarse al máximo sueño del fútbol mundial.

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