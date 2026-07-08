"Si arrancamos bien, podemos llegar": Villegas mantiene viva la ilusión mundialista de Bolivia

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, aseguró este miércoles que disputar el Mundial de 2030, cuya fase final se celebrará en España, Marruecos y Portugal, supone "un sueño" para su país, aunque admitió que la clasificación volverá a ser "muy difícil" por la exigencia de las eliminatorias sudamericanas.

Villegas aprovechó su estancia en Elche (Alicante, este de España), con motivo de los VII Tryouts Profesionales de FutbolJobs, para seguir la evolución de los internacionales Óscar López (Mallorca B) y Lucas Macazaga (Leganés), ambos nacidos en el país europeo y habituales en las convocatorias bolivianas, además del joven Roberto Pérez, de 16 años, futbolista becado por el Consejo Empresarial y Comercio Boliviano en Europa (CECBE).

"Es un sueño. Creemos que, si arrancamos bien las eliminatorias, podemos llegar con más posibilidades de clasificarnos", afirmó el seleccionador en declaraciones a FutbolJobs.

Villegas recordó que el camino "no será sencillo", ya que Bolivia deberá competir por una plaza con selecciones como Venezuela, Chile y Perú. Ninguna de las cuatro obtuvo un lugar en el Mundial que actualmente se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

"Va a ser difícil, pero nos sentimos capaces y, sobre todo, somos muy fuertes de locales", señaló.

El técnico explicó que el proyecto que dirige engloba todas las categorías nacionales, desde la sub-15 hasta la selección absoluta, con una clara apuesta por el relevo generacional.

"Tomamos el equipo en la séptima jornada de las eliminatorias con sólo tres puntos y prácticamente desclasificados. Con el recambio de los jóvenes conseguimos llegar al repechaje y estuvimos a un partido del Mundial", recordó.

Aunque Bolivia no logró clasificarse para la Copa del Mundo de 2026, Villegas insistió en que el objetivo siempre ha sido el siguiente ciclo.

"Siendo sinceros, el objetivo no era este Mundial, sino el siguiente. El proceso ya está en marcha y creemos que hay un futuro alentador", afirmó.

Villegas destacó la progresión del fútbol boliviano y recordó que la selección ha pasado de contar con cuatro internacionales en clubes extranjeros al inicio de las eliminatorias a dieciocho en la actualidad.

"El siguiente paso es que muchos de ellos puedan dar el salto a ligas de mayor nivel", afirmó.

Argentina, favorita a revalidar el título

Respecto a las selecciones sudamericanas, señaló a Argentina como la principal aspirante al título en el presente Mundial.

"Por la competitividad del futbolista argentino y su forma de afrontar los partidos, creo que Argentina vuelve a ser el gran candidato de Sudamérica", opinó.

El técnico también valoró el nuevo formato del Mundial con 48 selecciones al considerar que ofrece más oportunidades a países que antes tenían muy difícil acceder a la fase final y señaló a Argentina como la principal candidata sudamericana al título.

El Mundial 2030 estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en un homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

EFE

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