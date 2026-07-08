“Nunca perdimos la fe”: el último video del hincha que murió tras recibir un piedrazo

La alegría por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminó marcada por una tragedia en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas se difundió un video grabado minutos antes de la muerte de Franco Daniel Depauli, de 46 años, quien fue filmado mientras celebraba el triunfo de la Scaloneta junto a otros hinchas.

En las imágenes, se lo ve sonriente, con una bandera argentina sobre los hombros, rodeado de fanáticos y visiblemente emocionado por la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de la celebración, Depauli expresó una frase que hoy conmueve a todos: “Nunca perdimos la fe”.

El registro fue tomado este martes por la tarde, durante los festejos realizados en el centro de Cañuelas. Minutos después, la celebración derivó en un disturbio en la esquina de Libertad y 25 de Mayo.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, Depauli intentaba acercarse hasta su vehículo, estacionado en las inmediaciones, cuando recibió el impacto de una piedra en la cabeza. El golpe lo dejó inconsciente.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti, pero ingresó sin signos vitales. El director del centro de salud, Hernán Carpio, informó que el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante 50 minutos, aunque no logró salvarle la vida.

La muerte de Depauli causó profunda conmoción en Cañuelas. Vecinos del barrio Levene, donde vivía desde hacía muchos años, lo recordaron como un hombre solidario, trabajador y muy querido por la comunidad.

Durante años trabajó en una fábrica de cerámicas y también colaboraba con la organización de los festejos por el Día de las Infancias. Quienes lo conocían destacaron que solía alegrar a los niños imitando los característicos pasos de baile de Michael Jackson.

En medio del dolor, su hermana aclaró que Franco no participó de los disturbios y que se encontraba celebrando tranquilamente junto a su familia cuando fue alcanzado por la piedra.

“Era un hombre muy querido en el barrio Levene”, expresó un vecino en declaraciones a un medio local.

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad del municipio, que permitieron identificar al presunto autor del ataque. Horas después fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, acusado de haber arrojado la piedra que impactó contra la víctima.

De acuerdo con medios locales, el joven cuenta con antecedentes penales por robo. La causa fue caratulada como homicidio simple, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del hecho.

Lo que comenzó como una jornada de fiesta por el triunfo argentino terminó convertido en una escena de dolor. El último video de Franco Depauli, celebrando con una bandera y una frase de esperanza, quedó como el recuerdo más fuerte de una alegría que se apagó demasiado pronto.

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