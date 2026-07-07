TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

Al Sisi destaca la “hazaña histórica” de Egipto pese a la remontada argentina

El presidente egipcio calificó de "héroes" a sus jugadores tras caer 3-2 en octavos de final, en un vibrante partido donde la Albiceleste revivió en los últimos 15 minutos en medio de reclamos arbitrales de los 'Faraones'.

EFE

07/07/2026 15:09

Agregar Reduno en
Los once jugadores titulares de Egipto posan para la foto de equipo antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
El Cairo, Egipto

Escuchar esta nota

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, agradeció a su selección nacional haber logrado una "hazaña" histórica pese a haber perdido este martes contra Argentina en los octavos de final en un partido que clasifica a la Albiceleste para cuartos.

"Gracias a los héroes de la selección nacional de fútbol por su honorable desempeño y por lograr una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio", indicó el jefe de Estado en un escueto mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, dijo estar orgulloso de ellos y de su "logro", al tiempo que les deseó "un futuro brillante".

Al Sisi elogia la "hazaña histórica" de Egipto pese a la agónica remontada de Argentina

Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79, remontaron los dos goles en contra frente a Egipto (3-2) en su partido para clasificar a la vigente campeona para cuartos.

La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en cuartos de final al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD