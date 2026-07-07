Al Sisi destaca la “hazaña histórica” de Egipto pese a la remontada argentina

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, agradeció a su selección nacional haber logrado una "hazaña" histórica pese a haber perdido este martes contra Argentina en los octavos de final en un partido que clasifica a la Albiceleste para cuartos.

"Gracias a los héroes de la selección nacional de fútbol por su honorable desempeño y por lograr una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio", indicó el jefe de Estado en un escueto mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, dijo estar orgulloso de ellos y de su "logro", al tiempo que les deseó "un futuro brillante".

Al Sisi elogia la "hazaña histórica" de Egipto pese a la agónica remontada de Argentina

Los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93; Lionel Messi, en el 84, y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79, remontaron los dos goles en contra frente a Egipto (3-2) en su partido para clasificar a la vigente campeona para cuartos.

La Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, se medirá en cuartos de final al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.

EFE

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