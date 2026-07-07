La selección de Suiza llegará disminuida al compromiso de octavos de final del Mundial 2026 frente a Colombia. Johan Manzambi, una de las principales figuras del equipo y su máximo goleador en el torneo, quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión de rodilla durante la práctica del lunes.

La molestia física obligó al mediocampista de 20 años a someterse a una resonancia magnética una vez concluido el entrenamiento. Los resultados fueron confirmados este martes y determinaron que el jugador no está en condiciones de disputar el encuentro programado en el BC Place de Vancouver.

Los problemas para el entrenador Murat Yakin no terminan con esa ausencia. En la conferencia de prensa previa al partido reveló que Rubén Vargas y Djibril Sow tampoco completaron la última sesión de trabajo, por lo que ambos permanecen bajo observación y su presencia frente al conjunto colombiano aún no está asegurada.

La posible baja de Vargas sería especialmente sensible para el funcionamiento ofensivo de Suiza, ya que es uno de los futbolistas con mayor cantidad de centros efectivos en el equipo. Sow, en cambio, ha tenido una participación más limitada en el campeonato, aunque suele ingresar como una alternativa desde el banco. Además, Michel Aebischer y Luca Jaquez continúan al margen de la competencia debido a lesiones sufridas anteriormente.

Con Manzambi descartado, el principal candidato para ocupar su lugar es Fabian Rieder, mediocampista del Augsburgo alemán, quien fue titular en uno de los cuatro partidos disputados por Suiza en esta Copa del Mundo. Otra de las opciones que maneja Yakin es Ardon Jashari, que solo sumó un minuto de acción en el debut frente a Qatar.

De no haber cambios de última hora, el conjunto helvético formaría con Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Noah Okafor y Breel Embolo para buscar el pase a los cuartos de final.

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