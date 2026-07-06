El “ru-ru” vikingo retumbó tras el batacazo: Noruega eliminó a Brasil y Red Uno estuvo en la fiesta

Los hinchas noruegos protagonizaron su ya característico festejo, imitando el movimiento de un remo y acompañándolo con el sonido rítmico del “ru-ru-ru”, en alusión a la tradición vikinga de navegación por los ríos. Un símbolo que se ha convertido en marca registrada de su afición durante el torneo.

Las cámaras del Súper Deportivo de Red Uno estuvieron en primera fila registrando cada detalle de la celebración, captando la euforia de los seguidores escandinavos tras una de las grandes sorpresas del campeonato.

En medio de la cancha, el delantero Erling Haaland también se sumó al ambiente festivo. El goleador noruego participó del festejo tocando el tambor junto a sus compañeros de selección, en una postal que reflejó la unión entre jugadores e hinchas tras la clasificación a los cuartos de final.

Noruega continúa haciendo historia en el Mundial 2026, mientras la celebración tras eliminar a uno de los favoritos ya queda como una de las imágenes más llamativas del torneo.

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