¿La maldición de Brasil continúa? Qué fue del hombre que lanzó al gato en Qatar

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó críticas por el desempeño del equipo. También hizo resurgir una historia que, con el paso de los años, se convirtió en una de las supersticiones más comentadas entre los aficionados brasileños: la llamada "maldición del gato".

El origen de esta teoría se remonta a Qatar 2022. Durante una conferencia de prensa de Vinícius Júnior, un gato saltó sobre la mesa principal y fue retirado de manera brusca por Vinicius Rodrigues, entonces responsable de comunicación de la selección brasileña. La escena dio la vuelta al mundo y, desde entonces, muchos aficionados comenzaron a relacionarla con los tropiezos deportivos de la Canarinha.

Después de aquella Copa del Mundo, Brasil quedó fuera frente a Croacia en los cuartos de final y atravesó un periodo de inestabilidad. El equipo cambió repetidamente de entrenador y acumuló resultados inesperados tanto en las Eliminatorias como en la Copa América, además de sufrir derrotas ante selecciones a las que históricamente dominaba.

Mientras la selección brasileña vivía una etapa de altibajos, Rodrigues dejó la Confederación Brasileña de Fútbol tras una reestructuración del departamento de comunicación. En 2025 inició una nueva etapa profesional en Corinthians como responsable del área de comunicaciones, cargo que mantiene en la actualidad.

La derrota por 2-1 frente a Noruega, que dejó a Brasil fuera del Mundial 2026, volvió a poner aquel episodio en el centro de las conversaciones. En las redes sociales, numerosos aficionados recordaron la escena del gato y la asociaron con la seguidilla de fracasos del equipo, aunque no existe evidencia que relacione ambos hechos.

Lo cierto es que la Canarinha volvió a despedirse antes de tiempo de una Copa del Mundo y la historia del gato, convertida ya en una curiosa leyenda del fútbol brasileño, volvió a ganar protagonismo entre los hinchas.

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