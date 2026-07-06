Vinícius Jr. y Erling Haaland protagonizan emotivo gesto de respeto tras derrota de Brasil

Más allá de la rivalidad deportiva, el respeto volvió a imponerse en el Mundial 2026. Tras la victoria de Noruega sobre Brasil y la clasificación del conjunto europeo a los cuartos de final, Vinícius Jr. y Erling Haaland protagonizaron un emotivo momento que rápidamente se hizo viral.

Mientras Haaland era entrevistado celebrando el histórico triunfo de su selección, Vinícius Jr. se acercó para despedirse del delantero noruego con un fraternal abrazo. El atacante del Manchester City respondió de la misma manera, en una escena que reflejó el respeto mutuo entre dos de las principales figuras del fútbol mundial.

El gesto fue ampliamente aplaudido por los aficionados, quienes destacaron que, pese a la intensidad del encuentro y la dolorosa eliminación de Brasil, ambos futbolistas demostraron que la competencia queda únicamente dentro del campo de juego.

La imagen se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada, recordando que el fútbol también se construye con valores como el compañerismo, la admiración y el juego limpio.

Noruega selló su clasificación a los cuartos de final tras imponerse por 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland, mientras que Vinícius Jr. se despidió del torneo dejando una muestra de deportividad que trascendió el resultado.

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