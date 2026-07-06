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Mundial 2026

España Vs Portugal: míralo en vivo por TV, web, TikTok y YouTube de Red Uno

El clásico ibérico abre los octavos de final con un atractivo duelo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. La transmisión de Red Uno comenzará con una previa especial antes del pitazo inicial. 

Martin Suarez Vargas

06/07/2026 10:34

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Lamine Yamal de España y Cristiano Ronaldo de Portugal. Foto: EFE.
Bolivia.

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La Copa del Mundo 2026 ofrece este lunes uno de los encuentros más esperados de los octavos de final. España y Portugal se enfrentarán desde las 15:00 (hora de Bolivia) en un partido que definirá al clasificado a los cuartos de final y que podrá seguirse en vivo por la señal de Red Uno, su sitio web, además de sus plataformas oficiales de TikTok y YouTube.

La cobertura arrancará minutos antes del compromiso con una previa especial en la que se analizará el presente de ambas selecciones, las posibles alineaciones y todos los detalles del choque entre dos de las grandes potencias del fútbol europeo. Uno de los principales atractivos será el enfrentamiento entre la joven figura española Lamine Yamal y el experimentado capitán portugués Cristiano Ronaldo.

España llega fortalecida luego de superar las dudas que dejó su empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut. Con el paso de los partidos, el conjunto español mostró una mejor versión y ratificó su crecimiento tras vencer con autoridad a Austria en la ronda anterior, recuperando el nivel que lo llevó a conquistar la Eurocopa.

Portugal, en cambio, arriba con más interrogantes. El equipo luso sufrió para eliminar a Croacia en la fase previa y durante la etapa de grupos solo consiguió un triunfo, además de empatar frente a Colombia y República Democrática del Congo. Ahora buscará dar el golpe ante una selección española que aparece como una de las favoritas para avanzar.

Con el pase a los cuartos de final en juego, el AT&T Stadium será escenario de un duelo en el que no habrá margen de error: el ganador seguirá soñando con el título mundial y el perdedor se despedirá del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play

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