¿Cómo hacer goles? Haaland revela el secreto tras eliminar a Brasil del Mundial

Erling Haaland volvió a ser determinante en el Mundial 2026. El atacante noruego firmó los dos goles con los que su selección derrotó 2-1 a Brasil en los octavos de final, un resultado que significó una de las mayores sorpresas del torneo y aseguró el pase de Noruega a los cuartos de final.

Finalizado el compromiso, el goleador fue consultado sobre el secreto detrás de su efectividad frente al arco. Lejos de atribuirlo a una fórmula especial, explicó que todo pasa por mantenerse atento durante el partido y aprovechar las ocasiones cuando aparecen.

"Creo que es el día más increíble de la historia de Noruega. Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero se trata de estar concentrado. Así es como llegan las oportunidades", expresó el delantero, quien alcanzó los siete tantos y continúa en la pelea por el Botín de Oro del Mundial.

Haaland también dejó claro que todavía no ha mostrado todo su potencial en la Copa del Mundo. El atacante afirmó que ya tuvo actuaciones de gran nivel, pero confía en elevar aún más su rendimiento en los próximos encuentros.

Con la clasificación asegurada, Noruega ahora tendrá un desafío aún mayor. El conjunto escandinavo se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final con la ilusión de seguir haciendo historia y acercarse por primera vez a las semifinales de un Mundial.

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