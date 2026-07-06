Video: tenso cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista antes del Portugal vs España

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la polémica en la previa del esperado duelo entre Portugal y España, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Durante la rueda de prensa, el capitán portugués tuvo un tenso intercambio con un periodista, luego de ser consultado sobre lo que considera más difícil de disputar una Copa del Mundo a los 41 años.

Antes de responder, CR7 lanzó una frase directa que no tardó en hacerse viral.

“Te reto a hacer una buena pregunta, ya que no te gusto”, expresó el delantero.

“Hablar con ustedes, que no me quieren”

El comunicador insistió con su consulta y preguntó: “¿Qué es lo más difícil en un Mundial con 41 años?”.

La respuesta de Cristiano generó sorpresa en la sala y rápidamente encendió el debate en redes sociales.

“Hablar con ustedes, con algunos de ustedes, que no me quieren”, respondió el portugués con tono irónico.

La escena fue interpretada por varios usuarios como una muestra de la tensión que existe entre Ronaldo y cierto sector de la prensa, mientras otros defendieron al jugador y señalaron que sigue siendo cuestionado pese a mantenerse vigente en la élite.

Ronaldo se defiende de las críticas

Durante la misma conferencia, Cristiano también respondió a quienes consideran que, por su edad, ya no debería tener un papel protagónico en la selección portuguesa.

El delantero sostuvo que se retirará cuando él lo decida y remarcó que todavía se siente importante dentro del equipo, juegue o no desde el inicio.

También aseguró que llega tranquilo a esta etapa de su carrera y que ganar o no un Mundial no define todo lo que ha construido en el fútbol.

Portugal se juega todo ante España

El cruce llega en una previa cargada de expectativa. Portugal enfrentará a España en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Cristiano, que disputa una nueva Copa del Mundo, vuelve a estar bajo los reflectores tanto por lo que pueda hacer dentro de la cancha como por sus declaraciones fuera de ella.

El partido ante España puede marcar un nuevo capítulo en la carrera mundialista de CR7, quien sigue generando debate, pasión y polémica cada vez que toma la palabra.

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