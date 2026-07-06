Baba Vanga vuelve a ser tendencia por una supuesta predicción relacionada con el Mundial

Cada gran acontecimiento mundial suele venir acompañado de teorías, coincidencias y viejas predicciones que resurgen con fuerza. Ahora que el Mundial concentra la atención de millones de aficionados en México, Estados Unidos y Canadá, una supuesta profecía atribuida a Baba Vanga ha comenzado a circular nuevamente en internet.

La vidente búlgara, conocida por muchos como la "Nostradamus de los Balcanes", vuelve a ser tendencia gracias a una predicción que menciona la aparición de una extraña luz en el cielo durante un evento deportivo de alcance global. Aunque la profecía no menciona directamente a la Copa del Mundo, numerosos usuarios han encontrado similitudes que alimentan toda clase de especulaciones.

¿De qué se trata la predicción?

Según la interpretación que circula en redes sociales, Baba Vanga habría señalado que en 2026 se produciría un fenómeno visible para personas de todo el mundo durante la celebración de un importante evento deportivo.

La frase que se ha viralizado menciona la aparición de una "nueva luz en el cielo" que sería observada por millones de personas de manera simultánea. Esa descripción ha llevado a algunos seguidores de las profecías a relacionarla con el Mundial de Futbol, considerado uno de los espectáculos deportivos con mayor audiencia del planeta.

Sin embargo, es importante señalar que no existe ninguna referencia explícita al torneo dentro de la supuesta predicción. La conexión surge principalmente de interpretaciones realizadas por usuarios y comunidades dedicadas a analizar los mensajes atribuidos a la vidente.

Ovnis, fenómenos celestes y teorías que ganan fuerza

La falta de detalles concretos ha permitido que surjan múltiples hipótesis sobre qué podría significar esa misteriosa luz. Algunos creen que podría tratarse de un fenómeno astronómico extraordinario, mientras que otros han relacionado la predicción con reportes recientes sobre fenómenos aéreos no identificados.

Las teorías vinculadas a posibles ovnis o incluso a un eventual contacto con vida extraterrestre han ganado popularidad en los últimos años, especialmente después de que distintas agencias gubernamentales, principalmente en Estados Unidos, hicieran públicos informes relacionados con observaciones de objetos aéreos anómalos.

Aun así, no existe evidencia que vincule estos reportes con la profecía atribuida a Baba Vanga ni con el desarrollo del Mundial.

Fuente: Los 40

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