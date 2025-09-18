¿Se avecina el contacto alienígena? Las sorprendentes predicciones de Baba Vanga para 2025

El nombre de Baba Vanga, la vidente de Macedonia del Norte, vuelve a estar en boca de todos. Sus seguidores, que afirman que la profetisa predijo eventos como la muerte de Lady Di y la pandemia de COVID-19, ahora apuntan a sus visiones para 2025. Las predicciones más comentadas se centran en el contacto extraterrestre, los avances médicos y un posible conflicto mundial.

Extraterrestres y órganos artificiales

La predicción que más ha captado la atención es la del contacto con vida extraterrestre. Según Vanga, los alienígenas “se harán notar en la Tierra”. Esta visión ha cobrado fuerza tras la viralización de un video que supuestamente muestra a un dron estadounidense disparando un misil a un objeto volador no identificado (OVNI) frente a las costas de Yemen, lo que ha avivado las teorías conspirativas sobre la presencia de seres de otros planetas.

Otra de sus profecías está ligada a la ciencia y la medicina. Vanga predijo que la humanidad podría “cultivar órganos en laboratorios” para acabar con las largas listas de espera para trasplantes. Aunque suena a ciencia ficción, en China ya se ha anunciado el desarrollo de vientres artificiales capaces de recrear una placenta, un avance que sus seguidores asocian directamente con la visión de la vidente.

Un futuro incierto

Finalmente, Baba Vanga advirtió que 2025 sería un año "horrible" para una parte de la humanidad. Sus seguidores interpretan esta profecía como una señal del clima de tensión global y la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

Su legado, que abarca predicciones hasta el año 5079, sigue alimentando el misterio y la especulación en todo el mundo. La vidente, que perdió la vista progresivamente tras ser arrastrada por un tornado en su infancia, falleció en 1996.

Mira la programación en Red Uno Play