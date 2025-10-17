Las inquietantes profecías de Baba Vanga para 2025: ¿El año “horrible” que ya comenzó a cumplirse?

El nombre de Baba Vanga vuelve a sacudir al mundo con fuerza. La vidente, nacida en Macedonia del Norte en 1911 y fallecida en 1996, es recordada por sus inquietantes predicciones que, según sus seguidores, se extienden hasta el año 5079. Famosa por haber anticipado hechos como la muerte de Lady Di, el hundimiento del submarino ruso Kursk o la aparición del coronavirus, su legado profético sigue generando debate y curiosidad global.

Ahora, las miradas están puestas en tres predicciones claves para 2025, un año que Baba Vanga describió como “horrible para parte de la humanidad”. Aunque la ciencia nunca comprobó la veracidad de sus visiones, los recientes acontecimientos en el mundo parecen, para muchos, darles un inquietante sentido.

Entre las revelaciones más impactantes figura la advertencia de que “los extraterrestres se harán notar en la Tierra”. Esta afirmación recobró fuerza tras la difusión de un video en el Congreso de Estados Unidos, donde un drone MQ-9 Reaper lanza un misil contra un objeto esférico no identificado (OVNI) frente a las costas de Yemen. El proyectil rebota y el objeto sigue su trayectoria, desatando teorías sobre una posible presencia alienígena, tal como la vidente habría anunciado.

Otra de las visiones atribuidas a Baba Vanga para 2025 se relaciona con la ciencia y la medicina: la posibilidad de “cultivar órganos humanos en laboratorios”. Aunque parecía una fantasía hace décadas, la biotecnología moderna se acerca cada vez más a esa posibilidad. En China, la empresa Kaiwa Technology y el doctor Zhang Qifeng presentaron un proyecto de vientres robóticos capaces de recrear una placenta artificial para el desarrollo de un feto, un avance que muchos vinculan con las profecías de la mística.

Pero la advertencia más temida de todas es su visión de un 2025 catastrófico, marcado por el sufrimiento y el conflicto global. Sus seguidores asocian esta predicción con las tensiones internacionales actuales y el riesgo de un nuevo enfrentamiento bélico de gran escala.

Baba Vanga perdió la vista tras ser arrastrada por un tornado cuando era niña, un evento que, según sus seguidores, marcó el inicio de su “don” para prever el futuro. Desde entonces, sus palabras han generado tanto escepticismo como fascinación.

Hoy, casi tres décadas después de su muerte, su figura sigue envuelta en misterio. Millones de personas esperan saber si el 2025 será realmente el año en que las visiones de la “Nostradamus de los Balcanes” —contactos extraterrestres, ciencia desbordada y conflictos mundiales— se hacen realidad.

