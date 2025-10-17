Luis Marcelo Arce pasó la noche en celdas de la Felcv y aguarda su audiencia cautelar

La Fiscalía General del Estado confirmó la aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira., quien es investigado por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica. De acuerdo con la información oficial, el sindicado deberá prestar su declaración informativa ante la fiscal asignada al caso en las próximas horas.

Según los reportes, Arce Mosqueira pasó la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, tras ser trasladado desde la Fiscalía luego de brindar su declaración informativa en la Unidad de Víctimas Especiales.

La orden de aprehensión contra el investigado fue emitida el 20 de septiembre, y ante su incomparecencia, las autoridades activaron recientemente el sello rojo de Interpol para su búsqueda. El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por su pareja, quien aseguró haber sido víctima de agresiones físicas que le provocaron 12 días de impedimento médico. Aunque la denunciante desistió posteriormente del caso, la Fiscalía decidió continuar con la investigación de oficio, al tratarse de un delito de orden público.

Testigos señalaron que, alrededor de las 4:00 de la madrugada, el investigado salió de la Fiscalía vistiendo una polera blanca y una gorra azul, escoltado por efectivos policiales que lo condujeron hasta las instalaciones de la Felcv, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El Ministerio Público confirmó que la investigación continúa y que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del acusado, mientras se recaban mayores elementos en torno al caso.

