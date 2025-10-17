La Fiscalía departamental de Santa Cruz explicó los pormenores de la aprehensión de Luis Marcelo Arce y confirmó que el acusado se apersonó voluntariamente a dependencias policiales acompañado de su defensa técnica. El imputado será trasladado hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, detalló que la fiscal a cargo del caso, Jessica Echeverría, libró inicialmente una orden de aprehensión y, tras reunir elementos de convicción —entre ellos valoraciones psicológicas y sociales—, logró la emisión de las resoluciones correspondientes. Asimismo, indicó que se activó el sello rojo de Interpol a través de las instancias competentes.

“El fiscal asignado al caso, Jessica Echeverría, libró en primera instancia una orden de aprehensión en contra del ciudadano Luis Marcelo Arce, y al contar con todos los elementos de convicción —valoraciones psicológicas, valoraciones sociales y otros antecedentes— se logró la emisión de estas resoluciones. También se logró activar el sello rojo a través de las instancias correspondientes”, afirmó Zeballos.

El fiscal aclaró que la presentación de Arce ante la Policía se produjo gracias a las gestiones de la Fiscalía y el Ministerio Público, que ejecutaron la orden de aprehensión y la activación del sello rojo. En las próximas horas, se aguarda que el imputado rinda su declaración informativa ante la autoridad competente.

“Es importante aclarar que el imputado se apersonó ante el Ministerio Público gracias y en virtud de la orden de aprehensión directa, pero a su vez a la activación del sello rojo por Interpol, solicitada por el Ministerio Público”, recalcó Zeballos.

El delito que se investiga en contra de Luis Marcelo Arce Mosqueira es violencia familiar o doméstica en sus vertientes físicas y psicológicas, dado que en el cuaderno de investigación valoración médico forense donde se acreditó 12 días de incapacidad”, sostuvo el fiscal departamental.

