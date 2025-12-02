Arrestan a cuatro personas en allanamiento a refinería de YPFB en Santa Cruz

La tarde de este martes, una comisión de fiscales de la Dirección Anticorrupción, encabezada por el fiscal anticorrupción Bryan Melgar, ejecutó un operativo de allanamiento en las instalaciones de la Refinería de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, como parte de las investigaciones por la presunta existencia de una red de corrupción operativa en diferentes niveles de la estatal petrolera YPFB.

En horas de la noche el fiscal Melgar informó que cuatro funcionarios fueron arrestados y remitidos a la Dirección de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) en continuidad al registro del lugar iniciado el día anterior.

“Son cuatro funcionarios arrestados que han sido remitidos a la DELCC. Esto es una continuación del registro del lugar que se llevó a cabo el día de ayer. Como indiqué, las declaraciones que vertieron las personas arrestadas han dado lugar a que el Ministerio Público y la DELCC nos traslademos y colectemos nuevos elementos”, explicó en rueda de prensa.

El representante del Ministerio Público detalló que las pesquisas apuntan a un concurso de delitos que incluyen incumplimiento de deberes, delitos de corrupción, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Durante el operativo se colectó diversa documentación relevante para la investigación.

Melgar recordó que el lunes fueron arrestadas seis personas, quienes prestaron su declaración informativa. A partir de esa información, la Fiscalía dispuso intervenir la refinería y continuar con la recolección de elementos de convicción.

De acuerdo con datos preliminares del proceso, la estructura investigada habría ocasionado un daño económico anual estimado entre 800 y 1.000 millones de dólares, debido a presuntas irregularidades operativas y administrativas dentro de YPFB – Santa Cruz.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz confirmó que el allanamiento forma parte de las actuaciones iniciadas por el presunto delito de incumplimiento de contratos, en un caso que busca esclarecer maniobras ilícitas en áreas clave de la estatal petrolera.

El fiscal Melgar adelantó que los operativos continuarán en las próximas horas, en tanto avanzan las diligencias destinadas a identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

