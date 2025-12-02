“Esto va a seguir si no se cambia”: ANH remueve a funcionarios por irregularidades en combustibles

En respuesta a denuncias por corrupción e irregularidades en la venta y distribución de combustibles, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ejecutó una reestructuración interna que incluye la remoción de más de 100 funcionarios a nivel nacional.

La decisión fue tomada tras una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en instalaciones de la institución, como parte de una investigación en curso.

“Ya hemos cambiado a más de 100 personas. Si uno no cambia, esto va a seguir”, declaró la directora de la ANH, Margot Ayala, en conferencia de prensa.

El caso: combustible adulterado con agua

Las investigaciones se centran en un caso irregular detectado en febrero de este año, durante la gestión de Germán Jiménez, cuando 14 camiones cisterna distribuyeron combustible con una cantidad de agua superior a la permitida, lo que afectó la calidad del producto y habría generado un daño económico.

Proceso en curso

Los fiscales asignados indicaron que el objetivo es establecer responsabilidades penales y administrativas, además de identificar a todos los involucrados, tanto dentro como fuera de la ANH.

Durante los allanamientos se recolectaron documentos, equipos y otros indicios para esclarecer cómo operaba la red.

