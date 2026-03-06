Concejo Municipal de Santa Cruz someterá a votación el interinato ante la ausencia de Jhonny Fernández

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha formalizado la convocatoria para elegir a un alcalde interino la próxima semana. Esta decisión surge tras el intenso debate sobre la situación del ejecutivo municipal ante la detención preventiva de Jhonny Fernández.

Durante la jornada, el pleno analizó si la reclusión del burgomaestre constituye un impedimento real para la gestión administrativa de la ciudad. Mientras el bloque oficialista defiende la continuidad del edil, la oposición presiona por una transición inmediata para evitar la parálisis institucional.

La concejal Lola Terrazas enfatizó la viabilidad legal de esta medida, señalando que "la ley de Gobiernos municipales establece que cuando una autoridad se encuentra impedida de ejercer sus funciones, hay la posibilidad de elegir un interinato". Por su parte, el concejal Alberto Vaca coincidió en que el alcalde no puede actuar libremente debido a las medidas judiciales impuestas.

Desde una postura opuesta, la concejal Gabriela Garzón aseguró que "el alcalde no tiene ningún tipo de impedimento de poder ejercer sus funciones correspondientes". Esta división interna mantuvo la tensión durante toda la sesión, evidenciando la fractura política dentro del órgano legislativo.

Juan Carlos Medrano, presidente del Concejo, fue contundente al cerrar la sesión argumentando que Santa Cruz no puede quedar a la deriva. "No podemos pensar que el alcalde va a gobernar desde la cárcel; el alcalde está impedido y no puede ejercer", sentenció la autoridad.

Finalmente, Medrano aclaró que, aunque respetan los oficios judiciales, la decisión final reside en la autonomía del legislativo local. La próxima semana se llevará a cabo una sesión con un solo punto en agenda: la votación para determinar quién asumirá las riendas del municipio.

