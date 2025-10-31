¿Jhonny Fernández se respostulará en las subnacionales? Esto fue lo que dijo

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, descartó este viernes la posibilidad de postular nuevamente a la Alcaldía en las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. Sin embargo, confirmó que su agrupación política, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), participará en los comicios con candidatos a nivel nacional.

“A nivel personal no tengo ninguna intención de ser candidato (a la Alcaldía), es lo que puedo decir a nivel personal, porque no voy a tomar una decisión por todos los que definen”, dijo Fernández.

El burgomaestre explicó que actualmente UCS realiza consultas internas para definir sus postulaciones. Adelantó que el 15 de noviembre se darán a conocer los nombres de los precandidatos tanto para Gobernaciones como para Alcaldías en los nueve departamentos.

“En muchos lugares se irá en alianzas, en otros no, pero vamos a participar en las elecciones subnacionales a nivel de Gobernaciones y en las elecciones municipales en todo el país”, afirmó.

Personería de UCS

Respecto a la personería jurídica de UCS, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún analiza los recursos presentados para evitar su pérdida, luego de que la alianza Fuerza del Pueblo (FP), integrada por UCS y el Movimiento de Organización Popular (MOP), obtuviera un bajo respaldo electoral en los últimos comicios nacionales.

El TSE determinó que las organizaciones políticas que alcanzaron menos del 3% de votos en las elecciones nacionales debían perder su personería jurídica. En el caso de Fuerza del Pueblo, el binomio Jhonny Fernández – Rosa Huanca obtuvo 1,67% de apoyo, equivalente a 89.253 votos a nivel nacional.

Pese a ello, Fernández aseguró que UCS trabaja en su reestructuración para encarar el proceso electoral de 2026 con presencia en todo el país.

“Hay elementos jurídicos suficientes que respaldan que nosotros, obviamente, tenemos la razón en este tema de la sigla. Y si hay una convocatoria y esto sigue en proceso significa que UCS sigue vigente porque no hay una sentencia”, concluyó Fernández.

