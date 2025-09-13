Jhonny Fernández asegura que apelará la pérdida de la sigla de UCS

El alcalde de Santa Cruz y excandidato presidencial, Jhonny Fernández, anunció este sábado que aguardará la notificación oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la posible pérdida de la sigla de su partido, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y afirmó que presentará una apelación conforme a lo que establece la ley.

“Estamos esperando que nos notifiquen y después ya nosotros vamos a hacer las acciones que corresponden", manifestó Fernández ante los medios. Según el edil, hay inconsistencias entre el reglamento anterior y el actual, lo que podría generar un vacío legal que será parte de la argumentación jurídica de UCS.

“La ley y los reglamentos son para cumplirse, y nosotros ya después les vamos a dar a conocer nuestro punto de vista jurídico respecto a esto. No se olviden ustedes que el reglamento anterior decía una cosa, y el reglamento de esta última elección, que fue hecha a las carreras, dice otra”, reclamó Fernández.

Consultado sobre su participación en las próximas elecciones subnacionales, fue enfático: “Sí, nosotros tenemos que participar. No se olviden ustedes, ¿qué pasó con Pambol? Pambol perdió la elección nacional con menos del 3%, pero participó en las elecciones subnacionales, ¿sí o no? Hay una jurisprudencia también de eso”.

El líder de UCS insistió en que su partido tiene el derecho de apelar y accionar legalmente en defensa de su sigla y participación política. “Obviamente los partidos tenemos el derecho de apelar, accionar como corresponde, reclamando nuestro derecho”, agregó.

