Jhonny Fernández asegura que apelará la pérdida de la sigla de UCS

El burgomaestre de Santa Cruz aseguró que su partido participará en las elecciones subnacionales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/09/2025 17:29

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz y excandidato presidencial.
Santa Cruz, Bolivia

El alcalde de Santa Cruz y excandidato presidencial, Jhonny Fernández, anunció este sábado que aguardará la notificación oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la posible pérdida de la sigla de su partido, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y afirmó que presentará una apelación conforme a lo que establece la ley.

“Estamos esperando que nos notifiquen y después ya nosotros vamos a hacer las acciones que corresponden", manifestó Fernández ante los medios. Según el edil, hay inconsistencias entre el reglamento anterior y el actual, lo que podría generar un vacío legal que será parte de la argumentación jurídica de UCS.

“La ley y los reglamentos son para cumplirse, y nosotros ya después les vamos a dar a conocer nuestro punto de vista jurídico respecto a esto. No se olviden ustedes que el reglamento anterior decía una cosa, y el reglamento de esta última elección, que fue hecha a las carreras, dice otra”, reclamó Fernández.

Consultado sobre su participación en las próximas elecciones subnacionales, fue enfático: “Sí, nosotros tenemos que participar. No se olviden ustedes, ¿qué pasó con Pambol? Pambol perdió la elección nacional con menos del 3%, pero participó en las elecciones subnacionales, ¿sí o no? Hay una jurisprudencia también de eso”.

El líder de UCS insistió en que su partido tiene el derecho de apelar y accionar legalmente en defensa de su sigla y participación política. “Obviamente los partidos tenemos el derecho de apelar, accionar como corresponde, reclamando nuestro derecho”, agregó.

 

