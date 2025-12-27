"Se acabó la resistencia, ahora toca el reencuentro": Luis Fernando Camacho busca la reelección

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su candidato a vicegobernador, Zvonko Matkovic, detallaron los pilares de su propuesta electoral para las subnacionales de 2026. Tras años marcados por procesos judiciales y la detención de Camacho, el binomio asegura que el departamento ha pasado de una etapa de "resistencia" a una de "gestión y esperanza".

Una alianza estratégica: Creemos y Patria

Camacho anunció que para la Gobernación han consolidado una alianza con el partido del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Esta unión, denominada 'Creemos-Patria', se fundamenta en una coincidencia de visiones económicas y en el respeto mutuo.

"Esa sinergia que ha existido de la visión que tenemos de esa Bolivia que queremos... ha formado la confianza para poder decir: 'Vamos en alianza'. Esa alianza se hace con 'Patria' del presidente Rodrigo Paz y con 'Creemos'", explicó el gobernador.

Un dato político relevante es que Camacho confirmó que no presentarán candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para evitar la dispersión del voto: "Queremos que el pueblo pueda tener la posibilidad de elegir a un candidato con la mayor cantidad de votos para darle gobernabilidad".

Descentralización y el "Pacto 50-50"

El eje central de la propuesta de Camacho es transformar la estructura económica del Estado boliviano. El gobernador calificó a la institución departamental como "miserablemente pobre" debido a la centralización de recursos, por lo que apuesta por una redistribución equitativa y la transferencia de competencias.

"Queremos ir avanzando en el pacto 50-50... y que sea parte del proceso la profundización de la autonomía encaminada a un federalismo que tenemos que ir trabajando", afirmó Camacho. Además, destacó la importancia de recibir las competencias de salud y educación acompañadas de sus respectivos recursos.

Camacho subrayó que su intención es terminar los proyectos que quedaron truncos tras su detención, mencionando infraestructuras críticas para el desarrollo regional y nacional:

Puerto Busch e Hidrovía: Salida soberana al Atlántico.

Mutún y Proyecto Rosita: Impulso a la siderurgia y energía.

Hub de Viru Viru: Apertura de Santa Cruz al mundo.

Infraestructura vial: Concesiones carreteras como Roboré-Paraguay y San Ignacio-San Matías.

"Necesitamos generar condiciones propias... por eso es que nuestro plan de gobierno profundiza en concesiones, alianzas público-privadas y el trabajo de la mano con el emprendedor", señaló el mandatario.

Zvonko Matkovic: "Nos sobrepusimos a la adversidad"

Por su parte, el candidato a vicegobernador y expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, destacó la lealtad y la resiliencia del equipo tras años de persecución judicial.

"A mí me han ofrecido cárcel por defender acuíferos, por obligarme a tomarle juramento al gobernador en suplencia... Y aguantamos y perseveramos. Ahora creo que podemos decir: no solamente sobrevivimos, sino que nos sobrepusimos", manifestó Matkovic.

Matkovic enfatizó que su rol será fundamental para garantizar la independencia de poderes y la fluidez entre el ente legislativo y el ejecutivo. Asimismo, adelantó que buscarán enmendar el "error" de los datos del censo: "Santa Cruz tenía más de 4 millones de habitantes. Después nos dijeron que había solo 3 millones... es algo que tenemos que conversar con el gobierno central".

Un cierre de ciclo y la mira en el Federalismo

Camacho concluyó la entrevista asegurando que esta reelección es necesaria para "terminar el mandato que el pueblo le dio" y que fue interrumpido por su encierro en Chonchocoro.

"Quiero ver a mi departamento, espero Dios me dé vida, para poder verlo con el federalismo que soñamos. Ya no tener una gobernación de resistencia, sino una gobernación grande que le genere tranquilidad a todo el departamento", finalizó.

