TEMAS DE HOY:
Infanticidio cuerpo dentro de un freezer ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

"Se acabó la resistencia, ahora toca el reencuentro": Luis Fernando Camacho busca la reelección

El binomio por la agrupación 'Creemos-Patria' presentó su visión para la reelección, destacando una relación histórica con el gobierno nacional de Rodrigo Paz y la meta de alcanzar el pacto fiscal 50-50 y el federalismo.

Milen Saavedra

27/12/2025 8:12

"Se acabó la resistencia, ahora toca el reencuentro": Luis Fernando Camacho busca la reelección
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su candidato a vicegobernador, Zvonko Matkovic, detallaron los pilares de su propuesta electoral para las subnacionales de 2026. Tras años marcados por procesos judiciales y la detención de Camacho, el binomio asegura que el departamento ha pasado de una etapa de "resistencia" a una de "gestión y esperanza".

Una alianza estratégica: Creemos y Patria

Camacho anunció que para la Gobernación han consolidado una alianza con el partido del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Esta unión, denominada 'Creemos-Patria', se fundamenta en una coincidencia de visiones económicas y en el respeto mutuo.

"Esa sinergia que ha existido de la visión que tenemos de esa Bolivia que queremos... ha formado la confianza para poder decir: 'Vamos en alianza'. Esa alianza se hace con 'Patria' del presidente Rodrigo Paz y con 'Creemos'", explicó el gobernador.

 

Un dato político relevante es que Camacho confirmó que no presentarán candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para evitar la dispersión del voto: "Queremos que el pueblo pueda tener la posibilidad de elegir a un candidato con la mayor cantidad de votos para darle gobernabilidad".

Descentralización y el "Pacto 50-50"

El eje central de la propuesta de Camacho es transformar la estructura económica del Estado boliviano. El gobernador calificó a la institución departamental como "miserablemente pobre" debido a la centralización de recursos, por lo que apuesta por una redistribución equitativa y la transferencia de competencias.

"Queremos ir avanzando en el pacto 50-50... y que sea parte del proceso la profundización de la autonomía encaminada a un federalismo que tenemos que ir trabajando", afirmó Camacho. Además, destacó la importancia de recibir las competencias de salud y educación acompañadas de sus respectivos recursos.

Camacho subrayó que su intención es terminar los proyectos que quedaron truncos tras su detención, mencionando infraestructuras críticas para el desarrollo regional y nacional:

  • Puerto Busch e Hidrovía: Salida soberana al Atlántico.

  • Mutún y Proyecto Rosita: Impulso a la siderurgia y energía.

  • Hub de Viru Viru: Apertura de Santa Cruz al mundo.

  • Infraestructura vial: Concesiones carreteras como Roboré-Paraguay y San Ignacio-San Matías.

"Necesitamos generar condiciones propias... por eso es que nuestro plan de gobierno profundiza en concesiones, alianzas público-privadas y el trabajo de la mano con el emprendedor", señaló el mandatario.

 

Zvonko Matkovic: "Nos sobrepusimos a la adversidad"

Por su parte, el candidato a vicegobernador y expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, destacó la lealtad y la resiliencia del equipo tras años de persecución judicial.

"A mí me han ofrecido cárcel por defender acuíferos, por obligarme a tomarle juramento al gobernador en suplencia... Y aguantamos y perseveramos. Ahora creo que podemos decir: no solamente sobrevivimos, sino que nos sobrepusimos", manifestó Matkovic.

Matkovic enfatizó que su rol será fundamental para garantizar la independencia de poderes y la fluidez entre el ente legislativo y el ejecutivo. Asimismo, adelantó que buscarán enmendar el "error" de los datos del censo: "Santa Cruz tenía más de 4 millones de habitantes. Después nos dijeron que había solo 3 millones... es algo que tenemos que conversar con el gobierno central".

 

Un cierre de ciclo y la mira en el Federalismo

Camacho concluyó la entrevista asegurando que esta reelección es necesaria para "terminar el mandato que el pueblo le dio" y que fue interrumpido por su encierro en Chonchocoro.

"Quiero ver a mi departamento, espero Dios me dé vida, para poder verlo con el federalismo que soñamos. Ya no tener una gobernación de resistencia, sino una gobernación grande que le genere tranquilidad a todo el departamento", finalizó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD