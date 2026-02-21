Viacha: Amador Quispe postula a la Alcaldía con plan de modernización

La Alianza Suma Por el Bien Común presentó oficialmente la candidatura de Amador Quispe a la Alcaldía de Viacha, con una propuesta enfocada en impulsar el desarrollo integral del municipio y recuperar su liderazgo como uno de los principales centros urbanos e industriales del departamento de La Paz.

Quispe, de 51 años, nació en Viacha y es abogado de profesión, titulado en la Universidad Católica. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral independiente, trayectoria que —según afirma— le permitió conocer las necesidades reales de la población.

El candidato señaló que su principal motivación es consolidar una visión de modernidad para Viacha y fortalecer su rol como ciudad industrial. “Queremos recuperar el liderazgo de Viacha y proyectarlo como un municipio moderno, con desarrollo integral y mejores condiciones de vida”, afirmó.

Entre sus principales propuestas, destaca la construcción de nuevas vías de acceso que permitan mejorar la conexión con municipios cercanos y dinamizar la economía regional. Asimismo, plantea la edificación de un hospital de tercer nivel para fortalecer la atención en salud y garantizar servicios especializados a la población.

En el ámbito deportivo, propone la construcción de un estadio, con el objetivo de fomentar la actividad física y brindar espacios adecuados para la juventud. Además, anunció un plan de mejoramiento urbano que contempla el enlosetado total de las calles del Distrito 7 y el reemplazo de luminarias públicas, con el fin de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Quispe aseguró que su compromiso está guiado por los valores familiares, que considera el pilar fundamental de la sociedad, y reiteró su intención de trabajar por el desarrollo y modernización de Viacha.

