¿No puedes ser jurado electoral? Podrás excusarte desde la comodidad de tu hogar

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz facilitará el proceso de excusas para los jurados electorales a través de modalidades presenciales y virtuales.

Marco Monasterio, presidente de la institución, señaló que “durante toda la próxima semana vamos a habilitar la recepción presencial y física de los ciudadanos y también la recepción a través del sistema de excusas”.

Esta medida busca evitar aglomeraciones y permitir que los ciudadanos cumplan con el requisito administrativo con total comodidad. Monasterio enfatizó que el sistema digital será habilitado para que la ciudadanía pueda realizar el trámite "desde su domicilio o desde sus oficinas con todo tipo de normalidad”.

De cara a las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo de 2026, este proceso resulta crucial para la conformación de las mesas de sufragio en todo el departamento. Los ciudadanos sorteados deben presentar sus justificativos —como enfermedades, estado de gravidez o fuerza mayor— dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.

En estos comicios, Santa Cruz elegirá a su Gobernador, Vicegobernador y alcaldes, además de asambleístas y concejales para el periodo 2026-2031. El cumplimiento de la labor de los jurados es fundamental para garantizar la transparencia en una de las votaciones más complejas del país.

