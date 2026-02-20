TEMAS DE HOY:
Santa Cruz activa minga este sábado en los distritos 7 y 8 para frenar el avance del chikungunya

Más de 800 brigadistas priorizarán la eliminación de focos infecciosos en las unidades vecinales más afectadas.

Ximena Rodriguez

20/02/2026 19:47

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ejecutará este sábado una minga masiva en los distritos 7 y 8 para contener el brote de dengue y chikungunya. La intervención técnica se concentrará en las unidades vecinales con mayor índice de infestación para eliminar de raíz los criaderos del mosquito.

El vocero municipal informó que se desplegará todo el personal edil, desde logística hasta salud, para garantizar la limpieza de canales y la poda de áreas públicas.

“Se desplazarán alrededor de 800 a 1000 recursos humanos a la cabeza de la Secretaría Municipal de Salud; vamos a tratar de que el trabajo muestre sus frutos la siguiente semana para decir que los casos de chikungunya han estado bajando”, destacó la autoridad.

La estrategia integral incluye el apoyo de diversas secretarías que realizarán labores de mantenimiento en plazas y plazuelas, reforzando el impacto de la desinfección. El objetivo principal es reducir la carga viral en estas zonas críticas mediante un esfuerzo coordinado que permita estabilizar los reportes epidemiológicos en el corto plazo.

