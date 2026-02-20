TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Directo al ángulo! Lucas Macazaga marca un golazo en entrenamiento del Leganés

El lateral de la selección boliviana no falló un disparo durante las prácticas de la filial del club español. 

Martin Suarez Vargas

20/02/2026 19:03

Lucas Macazaga conduciendo el balón con la camiseta de la selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
España.

Lucas Macazaga, jugador de la selección boliviana de fútbol, demostró su talento en los entrenamientos con su club. El defensor exhibió toda su categoría al enviar el balón al ángulo tras un potente remate.

En los últimos partidos de la selección boliviana, Macazaga fue un hombre importante en el terreno de juego, siendo calificado por la prensa como uno de los más destacados, especialmente en los encuentros frente a México y Panamá.

Pero no solo demuestra su habilidad con el balón en la selección, sino también en las prácticas de su equipo, el Leganés. En un video reciente que circula en redes sociales, el jugador recibe el balón, bromea con un compañero, realiza un desmarque y remata con potencia para colocar la pelota en el ángulo del arquero.

Lucas Macazaga juega en la filial del conjunto español y se ha convertido en uno de los convocados habituales de la selección boliviana, manteniendo un alto nivel en los compromisos que le ha tocado disputar con la Verde.

