¿Lucas Macazaga titular ante Panamá? La respuesta de Villegas

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, confirmó la presencia como titular del defensor nacional Lucas Macazaga en el duelo de este domingo ante la selección de Panamá, que se disputará en Tarija desde las 17:00.

Villegas explicó por qué anteriormente no partía como titular el defensor del Leganés de España; sin embargo, destacó que el futbolista ha sido parte del proceso de la Verde en los últimos tiempos.

“Lucas Macazaga va a jugar mañana. Seguramente se decía que se lo convoca y no juega, y también cuando se dice eso hay que entender que estaba jugando Diego Medina a un gran nivel fuera del país, capitán de su equipo, siempre ha rendido, y también estaba Yomar Rocha. Entonces hoy se da la posibilidad de Lucas y estamos contentos porque lo hemos tenido en todo este proceso, pensando en que en algún momento puede jugar. Esta es una linda oportunidad para él y seguro que va a responder”, expresó.

Recordemos que el jugador no había partido como titular en ninguna de las presentaciones de la selección absoluta, aunque recientemente, en el duelo contra Perú disputado hace meses, ingresó en la segunda mitad.

