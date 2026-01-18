TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Caso harina Jorge Luis Burgos Lola

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Lucas Macazaga titular ante Panamá? La respuesta de Villegas

¿Se viene el debut desde el inicio del jugador aclamado por los hinchas? La respuesta del entrenador de la Verde sorprendió a todos. 

Martin Suarez Vargas

17/01/2026 20:56

Lucas Macazaga, jugador de la selección boliviana. Foto: La Verde FBF.
Tarija, Bolivia.

Escuchar esta nota

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, confirmó la presencia como titular del defensor nacional Lucas Macazaga en el duelo de este domingo ante la selección de Panamá, que se disputará en Tarija desde las 17:00.

Villegas explicó por qué anteriormente no partía como titular el defensor del Leganés de España; sin embargo, destacó que el futbolista ha sido parte del proceso de la Verde en los últimos tiempos.

“Lucas Macazaga va a jugar mañana. Seguramente se decía que se lo convoca y no juega, y también cuando se dice eso hay que entender que estaba jugando Diego Medina a un gran nivel fuera del país, capitán de su equipo, siempre ha rendido, y también estaba Yomar Rocha. Entonces hoy se da la posibilidad de Lucas y estamos contentos porque lo hemos tenido en todo este proceso, pensando en que en algún momento puede jugar. Esta es una linda oportunidad para él y seguro que va a responder”, expresó.

Recordemos que el jugador no había partido como titular en ninguna de las presentaciones de la selección absoluta, aunque recientemente, en el duelo contra Perú disputado hace meses, ingresó en la segunda mitad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD