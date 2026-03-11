TEMAS DE HOY:
Uno decide

Analista pide a candidatos priorizar propuestas realizables en debate por la Gobernación de Santa Cruz

El analista constitucionalista pidió a los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz aprovechar el debate organizado por el Tribunal Electoral Departamental para presentar propuestas concretas y realizables.

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/03/2026 15:08

El constitucionalista Santistevan habla de sus expectativas del debate. Foto Red Uno

El analista constitucionalista José Luis Santistevan consideró que el debate entre los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz representa una oportunidad clave para que los postulantes expongan sus propuestas ante la ciudadanía.

El especialista señaló que espera que los candidatos aprovechen este espacio para plantear iniciativas que puedan ejecutarse en el corto plazo y que beneficien directamente a la población, especialmente en áreas como autonomías, salud y desarrollo departamental.

El debate es organizado por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) y reunirá a los once postulantes que buscan liderar la Gobernación cruceña.

Santistevan también advirtió que durante la campaña ha escuchado propuestas que, a su criterio, no podrían aplicarse en el corto plazo, debido a que requieren modificaciones legales o incluso cambios en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Hay un tema de fondo aquí: los candidatos deben hablar de propuestas realizables. Hay mucha desazón en la ciudadanía porque prometen de todo y no dicen cómo hacerlo. Hablar de convertir a Santa Cruz en Dubái, de modificar las regalías o crear nuevos impuestos requiere modificar leyes y no es realizable a corto plazo”, señaló.

El debate se realizará este miércoles a partir de las 21:00 y estará dividido en dos bloques debido a la cantidad de candidatos. Durante el encuentro se abordarán tres ejes temáticos definidos por el TED, en el marco del proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

 

