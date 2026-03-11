¿Cómo será el debate de candidatos y qué reglas tendrán los postulantes?

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizó debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes que se realizarán de manera simultánea en los nueve departamentos del país, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes.

Los encuentros comenzarán en horario nocturno los días 11, 14 y 15 de marzo y tendrán una duración aproximada de entre dos y tres horas, dependiendo del número de candidatos que participen en cada departamento.

El formato definido por el Órgano Electoral establece que el debate se desarrollará en bloques temáticos, que estarán relacionados con problemáticas y desafíos específicos de cada región.

Durante el encuentro, los postulantes tendrán espacios para presentar sus propuestas, responder preguntas y debatir directamente con sus contrincantes, lo que permitirá contrastar sus planes de gobierno ante la ciudadanía.

Entre las principales reglas establecidas por el TSE, cada candidato contará con tiempos definidos de intervención, además de instancias de réplica y dúplica para responder a los planteamientos de otros participantes.

Asimismo, el orden de participación de los candidatos es definido previamente mediante un sorteo público realizado por los tribunales electorales departamentales, con presencia de delegados de las organizaciones políticas.

Otra de las características del debate es que incluirá preguntas directas entre los propios candidatos, con el fin de generar un intercambio más dinámico sobre temas de gestión, políticas públicas y desarrollo regional.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que la realización de estos encuentros busca promover el voto informado y fortalecer la democracia, permitiendo que la población escuche directamente las propuestas de quienes aspiran a ser gobernantes regionales.

Los debates forman parte de las actividades previas al proceso electoral en el que los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play