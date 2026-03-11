Comienza el armado de maletas electorales en La Paz para las elecciones del 22 de marzo

A días de las elecciones subnacionales, comenzó el armado de las maletas electorales en el departamento de La Paz con el material necesario para el desarrollo de la jornada de votación prevista para el 22 de marzo.

El proceso se realiza en el galpón logístico ubicado en la avenida Vásquez, donde personal del Tribunal Electoral Departamental (TED) prepara 8.995 maletas que serán destinadas al mismo número de mesas de sufragio habilitadas.

El vocal electoral Antonio Condori explicó que cada paquete contiene todos los materiales que permitirán a los jurados electorales cumplir sus funciones durante la jornada de votación y el posterior conteo.

“Se están armando 8.995 maletas electorales para el mismo número de mesas que permitirán elegir alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales”, señaló.

Según la autoridad electoral, cada maleta incluye 43 ítems, entre papeletas, documentos y otros materiales indispensables para el desarrollo del proceso electoral.

Condori aseguró que el armado del material se realiza bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la transparencia y el correcto manejo de los insumos electorales.

“En el centro de logística contamos con 33 cámaras de seguridad que permiten verificar permanentemente el trabajo que se desarrolla”, indicó.

Una vez concluido el armado, a partir del 18 de marzo las maletas serán distribuidas a los distintos recintos de votación del departamento para garantizar que todo el material esté disponible el día de los comicios.

