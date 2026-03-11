“Quiero que los bolivianos sean empresarios fuertes”: Paz apuesta por impulsar la economía

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este miércoles que uno de los objetivos de su gobierno es fortalecer el empresariado nacional y promover el crecimiento económico, con la meta de que más bolivianos puedan desarrollar empresas sólidas que impulsen la economía del país.

Las declaraciones fueron realizadas en la ciudad de Valparaíso, luego de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, evento que reunió a distintas delegaciones internacionales.

“Yo quiero que los bolivianos sean empresarios fuertes, yo quiero que la economía y la gente pueda crecer”, señaló el mandatario al ser consultado por medios de comunicación internacionales.

Reuniones con sectores productivos

El presidente explicó que en los últimos días sostuvo reuniones con diferentes sectores productivos del país, entre ellos representantes de cooperativas mineras, con quienes analizó la necesidad de revisar experiencias de otros países de la región para fortalecer la economía boliviana.

En ese contexto, mencionó los casos de Chile y Perú, cuyas industrias mineras registran niveles de producción y movimiento económico considerablemente mayores.

Potencial económico y desafíos

A juicio del mandatario, Bolivia aún cuenta con un amplio potencial económico por desarrollar, especialmente en sectores productivos estratégicos.

Sin embargo, advirtió que las divisiones políticas pueden convertirse en un obstáculo para el crecimiento, por lo que insistió en la necesidad de generar condiciones que permitan avanzar en el desarrollo económico.

Paz reiteró que su gobierno buscará abrir nuevas oportunidades para la población y fortalecer la economía, en línea con el mandato que —según afirmó— recibió en las urnas para promover el crecimiento y una mayor apertura del país al mundo.

