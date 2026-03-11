Alcaldía de Cochabamba: Manfred no asegura presencia en debate de candidatos

A solo días del debate de candidatos a la Alcaldía de Cochabamba, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), el candidato y líder de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, no ha confirmado su participación.

El director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, explicó que la decisión de Reyes Villa responde, en parte, a la fuerte polarización y ataques personales que se han generado durante la campaña.

“Hay mucha gente que no ve con buenos ojos asistir a un escenario donde seguro va a haber ataque. Durante tres meses de campaña, no hemos visto una sola propuesta de los rivales; lo único que hemos encontrado son ataques: más de 35 perfiles en TikTok creados solo para atacar al alcalde y más de 10 cuentas de candidatos que no presentaron propuestas”, señaló.

El funcionario también recordó que la campaña ha llegado a extremos, incluso involucrando la memoria de familiares fallecidos de forma política, lo que refuerza la decisión de no participar en el debate.

Hasta el momento, la organización del TED no ha informado cambios en la programación del encuentro previsto para este domingo, donde los demás candidatos sí asistirán para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play