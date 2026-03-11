La Paz aguarda llegada del rey Felipe VI este miércoles

La ciudad de La Paz se prepara para la llegada del rey de España, Felipe VI, quien arribará la tarde de este miércoles al Aeropuerto Internacional de El Alto, en el marco de una visita oficial a Bolivia.

El arribo del monarca está previsto para las 18:00, procedente de Chile, donde participó previamente en actividades oficiales vinculadas a la investidura del nuevo presidente de ese país.

En el aeropuerto se prevé un importante despliegue de seguridad, ya que más de 200 efectivos policiales resguardarán el sector, especialmente en inmediaciones de la puerta 6, por donde se espera el ingreso de la delegación oficial.

Tras su llegada, la comitiva saldrá por la puerta 7 del aeropuerto y se trasladará hacia la Sede de Gobierno para cumplir una agenda que incluye un encuentro con el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

La visita contempla una reunión bilateral entre ambas autoridades, además de un encuentro con empresarios españoles y bolivianos hasta el jueves, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países.

Las autoridades destacaron que se trata de una visita histórica, ya que será la primera vez que Felipe VI llegue a Bolivia desde que asumió el trono de España en 2014.

En el aeropuerto aún no se registra movimiento de la delegación oficial durante las primeras horas de la tarde, aunque se prevé que el operativo de seguridad y logística se active progresivamente antes del arribo del monarca.

