Rodrigo Paz viajará a Chile para la posesión de Kast y avanzar en acuerdos bilaterales

El presidente Rodrigo Paz Pereira alista su primera visita oficial a Santiago de Chile, donde participará este miércoles en la posesión del mandatario electo José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile.

La presencia de Paz en el acto marca una señal del nuevo rumbo que busca adoptar Bolivia en su relación diplomática con el país vecino.

De acuerdo con información preliminar, el mandatario boliviano arribará la tarde de este martes a Santiago, donde sostendrá una breve reunión con Kast en la antesala de su toma de posesión.

El acercamiento entre ambos líderes estará acompañado por dos acuerdos concretos y por la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, interrumpidas desde 1978.

Uno de los primeros avances se refleja en la firma de un acuerdo de exención mutua de visas. El instrumento establece que autoridades y funcionarios de ambos países que viajen en misión oficial ya no requerirán visa ni permisos especiales de residencia, lo que facilitará el desplazamiento y el contacto directo entre autoridades.

El segundo acuerdo está vinculado a la gestión conjunta de recursos hídricos transfronterizos. Bolivia y Chile contarán con $us 5,3 millones de financiamiento internacional para ejecutar el proyecto Bolivia–Chile TDA/SAP, destinado a la gestión integrada de recursos compartidos en cuencas altoandinas, aprobado el pasado 2 de marzo.

Actualmente, ambos países mantienen relaciones únicamente a nivel consular desde 1978, cuando se rompieron los vínculos diplomáticos tras el fracaso de las negociaciones de Acuerdos de Charaña.

Agenda internacional

Tras su visita a Chile, el mandatario continuará con una agenda internacional que incluye la llegada a Bolivia del Felipe VI, con quien Paz afirmó mantener una relación de amistad.

Posteriormente, el presidente boliviano viajará a Brasil, donde sostendrá una reunión con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado por empresarios del sector privado.

Mira la programación en Red Uno Play