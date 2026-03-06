Cumbre, reuniones bilaterales y diálogo con empresarios: así será la agenda de Rodrigo Paz en Miami

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplirá una intensa agenda diplomática este fin de semana en Miami, donde participará en la cumbre “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El canciller Fernando Aramayo informó que el jefe de Estado llegará este viernes alrededor de las 14:30 y, durante la tarde y la noche, participará en diversos encuentros con dignatarios, empresarios y representantes de centros de análisis internacional (think tanks).

“Tenemos que empezar a entender que Bolivia tiene un potencial enorme. Hemos sido un país subinvertido durante muchos años y debemos poner en valor todo lo que representamos ante el mundo”, señaló el canciller en una entrevista con Bolivia TV.

Reuniones y cumbre presidencial

Para el sábado 7 de marzo, el presidente boliviano participará en la cumbre “Escudo de las Américas”, aunque previamente sostendrá reuniones bilaterales desde las 07:00.

Al mediodía está previsto un almuerzo con el presidente estadounidense Donald Trump, mientras que por la tarde y noche continuará con encuentros diplomáticos y políticos.

Entre las reuniones destacadas figura un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de otros dignatarios internacionales.

Encuentro con académicos y analistas

La agenda continuará el domingo 8 de marzo, cuando el presidente boliviano se reunirá con un importante think tank estadounidense, en un espacio de diálogo con académicos, empresarios, analistas y líderes políticos.

Según el canciller Aramayo, la presencia internacional de Paz ha despertado interés tras sus participaciones en espacios como Mercosur y el Foro Económico Latinoamericano.

Mandatarios que asistirán

De acuerdo con información de la Casa Blanca, confirmaron su participación en la cumbre los presidentes:

Javier Milei (Argentina)

Rodrigo Paz (Bolivia)

José Antonio Kast (Chile, presidente electo)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

Luis Abinader (República Dominicana)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nayib Bukele (El Salvador)

Nasry Asfura (Honduras)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago)

Objetivo: posicionar a Bolivia

Desde el Gobierno señalan que la participación en este encuentro busca reposicionar a Bolivia en la agenda internacional y atraer inversiones, además de impulsar una agenda que incluye comercio, seguridad, tecnología y recursos estratégicos.

