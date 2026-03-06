TEMAS DE HOY:
Caso Marset ANH Norte Integrado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¿Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible con WhatsApp?

Pasos clave para no perder sus chats y las alternativas si su dispositivo ya no es compatible.

Ximena Rodriguez

06/03/2026 19:31

Con simples pasos, los usuarios que tienen un teléfono incompatible podrán resguardar su información.

Escuchar esta nota

Si su dispositivo ha dejado de ser compatible con WhatsApp, la prioridad absoluta es resguardar su información antes del bloqueo definitivo. El primer paso consiste en verificar si existe alguna actualización de sistema pendiente en los ajustes de su terminal.

En caso de que el software no permita más actualizaciones, la única vía para no perder sus conversaciones es realizar una copia de seguridad inmediata. Este respaldo en la nube permitirá trasladar todo su historial a un equipo moderno sin interrupciones.

Si su modelo aparece en el siguiente listado, es momento de iniciar el proceso de migración de datos para evitar la pérdida de archivos multimedia. Estos son los equipos que perderán el acceso al servicio este 1° de marzo:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime.
  • LG: Optimus L5, Optimus L7, LG G2.
  • Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3.
  • Apple: iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1.ª gen) y anteriores.

Para los usuarios de iPhone, se requiere contar con iOS 15.1 o superior para mantener la operatividad de la aplicación. Por su parte, los dueños de dispositivos Android deben asegurarse de tener instalada al menos la versión 5.0 del sistema.

Si la actualización no es posible, la adquisición de un nuevo dispositivo es la alternativa necesaria para garantizar la seguridad de sus datos. Los equipos obsoletos no solo pierden la app, sino que quedan expuestos a vulnerabilidades críticas de privacidad.

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Es fundamental realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos antes de perder el acceso a WhatsApp. En Android, utiliza Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos verticales, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud: dentro de WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad y selecciona “Realizar copia ahora”.

Verifica que tienes suficiente espacio en Google Drive o iCloud antes de iniciar la copia. Así podrás restaurar tus datos si cambias de dispositivo.

WhatsApp enviará notificaciones a los usuarios afectados con suficiente antelación para que tomen las medidas necesarias y eviten la pérdida de información importante. Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, simplemente instala la actualización y continúa usando la aplicación normalmente. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD