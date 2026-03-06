¿Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible con WhatsApp?

Si su dispositivo ha dejado de ser compatible con WhatsApp, la prioridad absoluta es resguardar su información antes del bloqueo definitivo. El primer paso consiste en verificar si existe alguna actualización de sistema pendiente en los ajustes de su terminal.

En caso de que el software no permita más actualizaciones, la única vía para no perder sus conversaciones es realizar una copia de seguridad inmediata. Este respaldo en la nube permitirá trasladar todo su historial a un equipo moderno sin interrupciones.

Si su modelo aparece en el siguiente listado, es momento de iniciar el proceso de migración de datos para evitar la pérdida de archivos multimedia. Estos son los equipos que perderán el acceso al servicio este 1° de marzo:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime.

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime. LG: Optimus L5, Optimus L7, LG G2.

Optimus L5, Optimus L7, LG G2. Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3.

Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3. Apple: iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1.ª gen) y anteriores.

Para los usuarios de iPhone, se requiere contar con iOS 15.1 o superior para mantener la operatividad de la aplicación. Por su parte, los dueños de dispositivos Android deben asegurarse de tener instalada al menos la versión 5.0 del sistema.

Si la actualización no es posible, la adquisición de un nuevo dispositivo es la alternativa necesaria para garantizar la seguridad de sus datos. Los equipos obsoletos no solo pierden la app, sino que quedan expuestos a vulnerabilidades críticas de privacidad.

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Es fundamental realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos antes de perder el acceso a WhatsApp. En Android, utiliza Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos verticales, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud: dentro de WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad y selecciona “Realizar copia ahora”.

Verifica que tienes suficiente espacio en Google Drive o iCloud antes de iniciar la copia. Así podrás restaurar tus datos si cambias de dispositivo.

WhatsApp enviará notificaciones a los usuarios afectados con suficiente antelación para que tomen las medidas necesarias y eviten la pérdida de información importante. Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, simplemente instala la actualización y continúa usando la aplicación normalmente. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

