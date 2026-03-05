Lo que comenzó como una alerta roja para los sistemas de vigilancia espacial terminó en un suspiro de alivio. El asteroide 2024 YR4, un cuerpo alargado de unos 60 metros (el tamaño de una cuadra pequeña), ha sido oficialmente "indultado" por los científicos. Tras nuevas mediciones de alta precisión, se confirmó que no chocará contra la Luna el 22 de diciembre de 2032, como se temía.

De la alerta máxima a la tranquilidad

A principios de 2025, los corazones de los astrónomos se aceleraron. Los datos iniciales indicaban que este asteroide tenía un 3% de probabilidad de impactar contra la Tierra, la cifra más alta desde que se tiene registro. Aunque ese riesgo se descartó rápido, surgió una nueva preocupación: un 4% de posibilidades de estrellarse contra la Luna.

Sin embargo, el Telescopio Espacial James Webb, en una hazaña técnica sin precedentes, logró localizar esta "mota de polvo" cósmica a millones de kilómetros de distancia. Los resultados son definitivos: el asteroide pasará a una distancia segura de 20.000 kilómetros de la superficie lunar.

"Ha sido una labor impresionante para recalcular la órbita. Los algoritmos de la NASA y la ESA han confirmado que no hay posibilidad de impacto", explicó Juan Luis Cano, de la Oficina de Protección Planetaria de la ESA.

Un detective en el espacio profundo

El desafío no fue menor. El 2024 YR4 es tan tenue que se esperaba que fuera invisible hasta 2028. No obstante, aprovechando una "ventana de oportunidad" en febrero de 2026, el Webb utilizó su cámara infrarroja (NIRCam) para rastrearlo frente a un fondo de estrellas fijas.

Esta precisión permitió a los científicos proyectar la trayectoria del objeto con exactitud para los próximos siete años, eliminando cualquier duda sobre el evento de 2032.

Vigilancia desde el sur

Cabe destacar que el descubrimiento original de este asteroide se dio gracias al sistema ATLAS en Chile, reafirmando la importancia de los observatorios ubicados en suelo sudamericano para la defensa planetaria.

Aunque el 2024 YR4 ya no nos quita el sueño, las agencias espaciales mantienen sus ojos en el cielo. La tecnología actual permite que, por ahora, ninguna roca espacial nos tome por sorpresa.

