Erradicación de coca en el Chapare: el Gobierno pide a productores legales ser aliados contra el narcotráfico

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó este jueves sobre el inicio de la jornada de erradicación y racionalización de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, actividad que se desarrolla con la presencia de autoridades, fuerzas del orden y representantes de la comunidad internacional.

Desde las instalaciones de Chimoré, la autoridad explicó que el operativo marca el inicio de una etapa de control destinada a evitar el incremento desmedido de los cultivos de coca en la región.

“Estamos aquí en Chimoré junto a la prensa, la Policía, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional y la cooperación. Hoy se da inicio al proceso de erradicación y racionalización en el trópico de Cochabamba, con la presencia del ministro de Gobierno inaugurando este evento que es muy importante para el país”, señaló Justiniano.

La autoridad explicó que el objetivo principal es impedir que los cultivos continúen expandiéndose, especialmente en una zona considerada altamente productiva.

Justiniano remarcó que el Gobierno busca trabajar de manera coordinada con los productores legales de coca, a quienes considera actores clave para combatir el narcotráfico.

“El mensaje ha sido muy importante porque buscamos una concertación. Los productores legales del Trópico de Cochabamba deben ser nuestros aliados para luchar contra el narcotráfico”, afirmó.

Según la autoridad, en el Chapare están autorizadas 7.700 hectáreas de cultivo de coca. Sin embargo, estimaciones preliminares indican que actualmente la superficie cultivada podría acercarse a las 15.000 hectáreas, dato que será confirmado en un informe que se presentará el próximo año.

Ante esta situación, Justiniano señaló que existe una “llamada de atención”, debido a que parte de la producción de coca en la región se estaría desviando hacia actividades vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, el viceministro destacó la importancia del control social por parte de los propios productores para evitar que pequeñas comunidades terminen involucradas, directa o indirectamente, con redes del narcotráfico de carácter transnacional.

Mira la programación en Red Uno Play