La inteligencia artificial potencia la neuroplasticidad y el aprendizaje cognitivo

El cerebro humano no es una estructura estática, sino un sistema dinámico en permanente transformación. Sus conexiones se crean, se fortalecen o se debilitan a lo largo de toda la vida gracias a la neuroplasticidad, una capacidad esencial para el aprendizaje, la adaptación y el desarrollo personal. En la actualidad, la integración de la inteligencia artificial (IA) en los entornos educativos abre nuevas posibilidades para potenciar este proceso, al permitir experiencias de aprendizaje personalizadas y cognitivamente estimulantes.

“El cerebro es como una compleja ciudad que tiene conexiones que no dejan de formarse, siempre están en constante renovación, en todas las etapas de la vida, eso es gracias a la neuroplasticidad que permite que este órgano se adapte, reorganice y aprenda. Es por eso que es tan importante para el aprendizaje”, explica James Robles, doctor en investigación científica, director adjunto del Instituto de Neurociencias y director de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

Diversos estudios en neuroeducación confirman que el cerebro tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida, influido por las experiencias, la emoción y el aprendizaje activo. Aunque los primeros años concentran un mayor desarrollo, el aprendizaje continuo sigue siendo posible en todas las etapas, siempre que existan estímulos adecuados.

“El cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y es la base de todo aprendizaje y desarrollo personal. Cada experiencia, cada emoción y cada nuevo conocimiento dejan huellas en nuestro cerebro, moldeándolo y reorganizándolo”, señala Robles.

En este escenario, la inteligencia artificial es una herramienta clave para fortalecer la neuroplasticidad. Los sistemas basados en IA analizan patrones de aprendizaje, nivel de atención y progreso individual para adaptar contenidos en tiempo real, ajustando la dificultad y el ritmo de las actividades. Este aprendizaje adaptativo mantiene al estudiante en un nivel óptimo de desafío, lo que favorece la formación y consolidación de nuevas conexiones neuronales.

Cuando una persona aprende algo nuevo, no solo se producen cambios estructurales en el cerebro, sino también transformaciones en la manera de pensar y relacionarse con el entorno. “Es un proceso dinámico, donde lo que hacemos y sentimos influye en la manera en que nuestro cerebro se configura”, afirma Robles.

La práctica constante refuerza estas conexiones, mientras que la falta de uso puede debilitarlas, lo que confirma la necesidad de experiencias educativas activas y significativas.

En el ámbito educativo, fomentar la neuroplasticidad en el aula implica ir más allá de la transmisión de contenidos. Robles subraya que no se trata solo de enseñar información, sino de “crear experiencias de aprendizaje” que involucren al estudiante de forma emocional, cognitiva y social.

Estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el trabajo colaborativo y el uso de materiales multisensoriales estimulan distintas áreas del cerebro y fortalecen funciones ejecutivas como la atención, la autorregulación y la memoria.

La IA potencia estas estrategias al ofrecer retroalimentación inmediata, repetir contenidos en el momento preciso antes de que se olviden y presentar los conceptos en formatos visuales, auditivos o kinestésicos según el perfil del estudiante. Además, al activar el sistema de recompensa del cerebro mediante desafíos alcanzables, incrementa la motivación y favorece la liberación de sustancias asociadas al aprendizaje y la plasticidad neuronal.

Entre las herramientas más destacadas se encuentran Carnegie Learning y DreamBox, que adaptan la dificultad de las actividades en tiempo real; Khanmigo, que promueve el pensamiento crítico mediante preguntas guiadas; y NeuroUp, enfocada en el entrenamiento cognitivo. Integradas de forma gradual, estas plataformas combinan neurociencia y tecnología para potenciar el aprendizaje en entornos educativos actuales.

Sin embargo, el uso de la IA requiere un enfoque responsable. Para estimular verdaderamente la neuroplasticidad, el estudiante debe ser un agente activo del aprendizaje y no delegar el proceso cognitivo a la tecnología. Utilizada como apoyo y no como sustituto, la IA se convierte en un catalizador del pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje profundo.

Al personalizar el aprendizaje y estimular la neuroplasticidad, la IA no solo mejora el rendimiento académico, sino que contribuye a formar cerebros más flexibles, resilientes y preparados para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio.

Mira la programación en Red Uno Play