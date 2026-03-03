Modelo educativo flexible impulsa el crecimiento profesional y personal con educación online

Para muchos jóvenes y adultos, el deseo de superarse se enfrenta a una realidad cada vez más común: el tiempo no alcanza. Entre las exigencias laborales, la vida familiar y los proyectos personales, continuar con los estudios suele quedar relegado, percibido como un objetivo difícil de alcanzar.

Sin embargo, historias como la de Gean Carlos Zavala muestran que hoy existen caminos distintos, donde la educación deja de ser una renuncia y se convierte en un aliado del crecimiento personal y profesional, gracias a modelos flexibles.

A sus 32 años, Gean Carlos es emprendedor y estudiante de la carrera de Publicidad y Marketing en Unifranz Online, una modalidad de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) que responde a las nuevas dinámicas del aprendizaje en la era digital.

Su decisión de retomar los estudios no fue casual. “Estaba buscando una modalidad nueva que se ajuste a no dejar de trabajar, y poder seguir estudiando y aprendiendo”, comenta Zavala. Dueño del emprendimiento de artesanía en madera “La cazuela de la abuela”.

Gean Carlos divide sus días entre la atención de la tienda y su formación académica. “Un día normal en mi vida es atender la tienda en las mañanas, en la tarde también la tienda. Cuando no hay clientes voy avanzando con mis talleres, en mi plataforma”, relata, evidenciando cómo el estudio se integra de forma orgánica a su rutina diaria.

Esta experiencia se enmarca en una tendencia global actual: la educación flexible, que ha dejado de ser una alternativa para convertirse en el estándar del aprendizaje moderno. Este modelo pone al estudiante en el centro, permitiéndole decidir cuándo, dónde y a qué ritmo aprender, rompiendo con los horarios rígidos del aula tradicional.

Para Gean Carlos, la plataforma digital es clave en su aprendizaje académico. “Me gusta mucho el contenido que tiene la plataforma, lo fácil que es, lo amigable que es para manejar”, afirma. A diferencia de modelos antiguos, la educación online actual integra diseño centrado en el usuario y tecnologías inteligentes que facilitan la personalización del aprendizaje, permitiendo avanzar a ritmo propio sin perder calidad académica.

No obstante, destaca que la virtualidad no reemplaza completamente el contacto humano. “Los talleres presenciales me parecen que son muy importantes porque te ayudan a solidificar el conocimiento que tienes en la plataforma, pero también la retroalimentación que te dan los docentes en clase, que se me hace muy práctico para mí”, señala.

Este enfoque híbrido responde a una de las principales tendencias educativas, el priorizar el “saber hacer” mediante evaluación por competencias y aplicación práctica del conocimiento. Ese aprendizaje ya se refleja directamente en su emprendimiento.

“Actualmente estamos aplicando los conocimientos que hemos aprendido a través de publicaciones en redes sociales, videos, el manejo de la marca”, explica el joven estudiante. La publicidad digital, el posicionamiento de marca y la creación de contenido se han convertido en herramientas concretas para fortalecer su negocio, demostrando cómo la educación flexible impacta de forma directa en la empleabilidad y el desarrollo económico.

Investigaciones muestran que cada año adicional de estudio incrementa los ingresos y mejora la estabilidad laboral, mientras que organismos internacionales coinciden en que contar con formación universitaria potencia la competitividad.

En Bolivia, este modelo también amplía el acceso a personas que comenzaron a trabajar temprano o buscan una segunda carrera, integrando experiencia empírica con formación académica.

La modalidad Unifranz Online ofrece una formación universitaria pensada para quienes necesitan flexibilidad sin sacrificar calidad académica. La propuesta incluye cinco carreras de pregrado —Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Publicidad y Marketing— y se apoya en un sistema de aprendizaje mixto que integra tecnología y práctica.

Las clases se desarrollan a través de una plataforma digital con contenidos multimedia y actividades dinámicas, complementadas con talleres presenciales semanales donde los estudiantes aplican lo aprendido en situaciones reales. Todo el proceso está acompañado por docentes mentores que brindan orientación constante y seguimiento académico.

Quienes deseen conocer más sobre las carreras disponibles, los requisitos de ingreso y la forma de estudio pueden encontrar toda la información y realizar su inscripción en el sitio web oficial: www.unifranz.online

“La tecnología es nuestra infraestructura más poderosa, pero debe estar acompañada de un diseño pedagógico sólido. No se trata solo de transmitir contenido, sino de estructurarlo con recursos multimedia, actividades interactivas y un sistema de gestión del aprendizaje que fortalezca el autoaprendizaje”, afirma Óscar Ágreda, presidente ejecutivo de Unifranz. Además, subraya que la virtualidad debe ir más allá de la simple videoconferencia.

Para Gean Carlos, el mayor valor está en el equilibrio alcanzado. “Creo que Unifranz Online es la plataforma perfecta para estudiar, aprender, seguir creciendo en conocimiento sin dejar de lado la empresa, sin dejar de lado el emprendimiento, sin descuidar la familia”, afirma.

Su historia ilustra cómo la educación flexible democratiza el conocimiento y permite que estudiar deje de ser una pausa en la vida para convertirse en parte de ella. Y más cuando el tiempo es uno de los recursos más escasos. Testimonios como Zavala confirman que la educación online ya no es solo una solución coyuntural, sino una herramienta estratégica para construir proyectos de vida sostenibles, integrando trabajo, aprendizaje y propósito personal.

Mira la programación en Red Uno Play