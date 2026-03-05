TEMAS DE HOY:
Nacionales

Falla técnica en avión presidencial obliga aterrizaje preventivo en El Alto

El presidente Rodrigo Paz reprogramó para el viernes su viaje a Miami, donde tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Silvia Sanchez

05/03/2026 14:43

Falla técnica en avión presidencial obliga aterrizaje preventivo en El Alto. Foto ABI.
La Paz, Bolivia

La Oficina del Presidente informó este jueves que el avión presidencial realizó un aterrizaje preventivo en El Alto tras detectarse fallas técnicas inusuales durante un vuelo doméstico.

Según un comunicado oficial, la tripulación decidió descender de manera preventiva luego de identificar anomalías en la aeronave, priorizando la seguridad del mandatario y de la tripulación. El aterrizaje se realizó sin incidentes.

Debido a esta situación, el viaje que el presidente tenía programado para este jueves a Miami, en Estados Unidos, fue reprogramado para mañana viernes.

En esa ciudad está previsto un encuentro bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la agenda internacional del mandatario.

La Presidencia precisó que el desplazamiento se realizará finalmente en una aerolínea comercial, con el objetivo de mantener sin cambios la agenda diplomática prevista.

Investigación técnica

En paralelo, se iniciaron investigaciones técnicas para determinar el origen de la falla detectada en el avión presidencial.

Las autoridades señalaron que los resultados de la evaluación serán comunicados a la población una vez concluyan los análisis especializados.

El Gobierno reiteró que todas las decisiones adoptadas respondieron a protocolos de seguridad aeronáutica, y aseguró que se continuará informando sobre el estado de la aeronave y el desarrollo de la agenda internacional del presidente.

