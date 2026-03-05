El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este jueves que se investiga un nuevo feminicidio ocurrido en la ciudad de El Alto que tiene como víctima a una adolescente de 16 años, quien murió estrangulada por el exconcubino de su hermana mayor.

“Dentro de este caso, el Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, hicieron los primeros actos investigativos como el acta de acción directa, el acta del muestrario fotográfico del registro del lugar, acta del levantamiento del cadáver y el acta de autopsia realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte, anoxia cerebral, compresión cervical externa, asfixia mecánica por estrangulación manual”, explicó la autoridad.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, Gustavo Chambi, informó que el hecho se conoció el miércoles, a las16:40, aproximadamente, cuando la hermana de la menor la encontró en su vivienda de la zona Santiago II de la ciudad de El Alto, sin signos vitales y la llevó a un hospital donde le confirmaron que estaba sin vida, por lo que el médico de turno llamó a la Policía para informar del hecho.

Durante las investigaciones preliminares, se realizó la revisión de las cámaras de seguridad donde se observa que a las 12:45 el sospechoso ingresó al domicilio donde vivía la menor; luego, ella llegó del colegio y posteriormente el sujeto sale del lugar donde fue encontrada la menor de edad sin vida acostada en su cama, en posición fetal tapada con sus frazadas y con vestimentas del colegio.

Con este caso, suman nueve los feminicidios en La Paz; y 19 a nivel nacional.

