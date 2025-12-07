TEMAS DE HOY:
Conductor ebrio Atropellado Feminicidio

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Identifican a mujer hallada sin vida en El Alto y revelan causa de muerte

El principal sospechoso es su exesposo, Freddy C.M., de 34 años, quien ya fue aprehendido por la Policía y permanece en celdas, a la espera de que se defina su situación jurídica.

Hans Franco

07/12/2025 11:21

Foto: Mujer es asfixiada por su exesposo y es abandonada en lote baldío
El Alto

Escuchar esta nota

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que se investiga un nuevo caso de feminicidio, ocurrido en la ciudad de El Alto. La víctima, Jhanet T.C., de 33 años, fue hallada sin vida el 6 de diciembre de 2025 en un lote baldío de la zona Candelaria, cerca de las 07:40.

El principal sospechoso es su exesposo, Freddy C.M., de 34 años, quien ya fue aprehendido por la Policía y permanece en celdas, a la espera de que se defina su situación jurídica.

La Fiscal de Delitos Contra la Vida de El Alto, Sarina Guardia, detalló que una vecina dio aviso a la Policía al encontrar el cuerpo en vía pública. Al lugar acudió un equipo multidisciplinario, compuesto por la Policía, la Fiscalía y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El informe forense determinó que la causa de muerte fue “constricción cervical externa, asfixia mecánica por estrangulación con un elemento constrictor”, lo que confirma una muerte violenta, según explicó el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez.

Según la investigación preliminar, la víctima se había separado recientemente de su esposo y se encontraba en casa de sus padres. El viernes anterior al hallazgo, se presume que fue abordada por Freddy C.M., quien la habría estrangulado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD