Identifican a mujer hallada sin vida en El Alto y revelan causa de muerte

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que se investiga un nuevo caso de feminicidio, ocurrido en la ciudad de El Alto. La víctima, Jhanet T.C., de 33 años, fue hallada sin vida el 6 de diciembre de 2025 en un lote baldío de la zona Candelaria, cerca de las 07:40.

El principal sospechoso es su exesposo, Freddy C.M., de 34 años, quien ya fue aprehendido por la Policía y permanece en celdas, a la espera de que se defina su situación jurídica.

La Fiscal de Delitos Contra la Vida de El Alto, Sarina Guardia, detalló que una vecina dio aviso a la Policía al encontrar el cuerpo en vía pública. Al lugar acudió un equipo multidisciplinario, compuesto por la Policía, la Fiscalía y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El informe forense determinó que la causa de muerte fue “constricción cervical externa, asfixia mecánica por estrangulación con un elemento constrictor”, lo que confirma una muerte violenta, según explicó el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez.

Según la investigación preliminar, la víctima se había separado recientemente de su esposo y se encontraba en casa de sus padres. El viernes anterior al hallazgo, se presume que fue abordada por Freddy C.M., quien la habría estrangulado.

Mira la programación en Red Uno Play